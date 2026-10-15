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रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन करें 12वीं पास युवा

रेलवे ने NTPC के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए कुल 1688 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आज यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Oct 2026 04:18 PM (IST)
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रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. नोटिफिकेशन संख्या 07/2026 के अनुसार कुल 1688 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आज यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है और योग्य उम्मीदवार आरआरबी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 

आरआरबी एनटीपीसी कि इस भर्ती में चार पद शामिल हैं, जिनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क के पद शामिल है. इस भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक है. इसके अलावा आरआरबी की ओर से निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी शर्तें, आयु सीमा और दूसरे निर्देशों की जांच कर लें. 

इन पदों पर है इतनी रिक्तियां 

पद का नाम                                           कुल रिक्तियां 

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क                        700 पद 
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट                    200 पद 
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट                        600 पद 
ट्रेंस क्लर्क                                                188 पद 
कुल                                                        1688 पद 

भर्ती योग्यता और आवेदन फीीस

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2027 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं निर्धारित नियमों के तहत आरक्षित कैटेगरी को आयु में छूट भी मिलेगी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा में पास होना भी जरूरी है. इसके अलावा एससी, एसटी, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों पर कुल 50 प्रतिशत अंकों की जरूरत भी लागू नहीं होगी. इसके अलावा इस भर्ती के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये और एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 250 रुपये जमा करने होंगे. साथ ही पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले एलिजिबल उम्मीदवारों को लागू बैंक शुल्कों के अधीन फीस वापसी भी की जाएगी. इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे और एससी, एसटी और दूसरी कैटेगरी की उम्मीदवारों को 250 रुपये वापस किए जाएंगे. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

इस भर्ती में सभी पदों पर सैलरी सातवें सीपीसी में पे लेवल के आधार पर दी जाएगी. इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये होगी. वहीं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की शुरुआत की सैलरी 19,900 रुपये, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी 19,900 रुपये और ट्रेंस क्लर्क की सैलरी 19,900 होगी. 

कैसे करें आवेदन?

  • इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले रेलवे के rrb.indianrailways.gov.in पोर्टल पर जाए. 
  • इसके बाद ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें. 
  • अब पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • इसके बाद भर्ती से जुड़े मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • परीक्षा शुल्क जमा करके आवेदन सबमिट कर दें.
  • लास्ट में फॉर्म को डाउनलोड करके कंफर्मेशन पेज सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Oct 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Education News JObs News
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