Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT बॉम्बे ने शुरू किया UCEED-CEED 2027 रजिस्ट्रेशन, जानें लास्ट डेट

IIT बॉम्बे ने शुरू किया UCEED-CEED 2027 रजिस्ट्रेशन, जानें लास्ट डेट

CEED के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के डिजाइन प्रोग्राम में एडमिशन का रास्ता खुलता है, जबकि UCEED के माध्यम से अंडरग्रेजुएट यानी 4 वर्षीय बी.डेस. प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Oct 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

आईआईटी बॉम्बे में UCEED और CEED 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है. CEED के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के डिजाइन प्रोग्राम में एडमिशन का रास्ता खुलता है, जबकि UCEED के माध्यम से अंडरग्रेजुएट यानी 4 वर्षीय बी.डेस. प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है. उम्मीदवार संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. दोनों परीक्षाओं के लिए बिना लेट फीस आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है.

UCEED-CEED 2027 की जरूरी तारीख  

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
SSC जेई से CHSL की परीक्षा तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम
SSC जेई से CHSL की परीक्षा तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम
शिक्षा
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
शिक्षा
135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर क्यों आया संकट? छात्रों को परेशान कर देगी यह खबर
135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर क्यों आया संकट? छात्रों को परेशान कर देगी यह खबर
शिक्षा
सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? जानें राज्यवार कोटा
सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? जानें राज्यवार कोटा

UCEED और CEED 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. वही बिना लेट फीस के आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर हैं और लेट फीस के साथ आवेदन की तारीख 6 नवंबर है. इसके बाद एडमिट कार्ड 5 जनवरी को जारी किए जाएंगे. वहीं यह परीक्षा 17 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 तक आयोजित होगी. परीक्षा के बाद आंसर की 21 जनवरी को जारी की जाएगी. वहीं आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी होगी. इसके बाद फाइनल आंसर की 30 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी, वहीं परीक्षा का रिजल्ट 5 और 6 मार्च को जारी किया जाएगा.

CEED 2027 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

CEED 2027 उन उम्मीदवारों के लिए है, जो एम.डेस और पीएचडी इन डिजाइन जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं के बाद कम से कम 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा या पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए. जो उम्मीदवार जुलाई 2027 तक ऐसे प्रोग्राम की फाइनल एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 10वीं के बाद 5 साल का गवर्नमेंट डिप्लोमा इन आर्ट जुलाई 2027 तक पूरा करने वाले उम्मीदवार CEED के लिए एलिजिबल है. CEED 2027 में शामिल होने के लिए कोई निर्धारित एज लिमिट नहीं है.

ये भी पढ़ें-सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? जानें राज्यवार कोटा

UCEED 2027 के लिए इन संस्थानों में डिजाइन का मौका

UCEED के लिए 4 वर्षीय बी.डेस. प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है. इसके लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की और आईआईआईटीडीएम जबलपुर में एडमिशन का ऑप्शन है. UCEED 2027 के लिए वही एलिजिबल है, जिन्होंने क्लास 12 पहली बार 2026 या 27 में दिया हो. साइंस के साथ कॉमर्स और आर्ट, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. वहीं उम्मीदवार निर्धारित एज क्राइटेरिया को पूरे करते हो और UCEED अधिकतम दो बार लगातार वर्षों में दे सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in और ceed.iitb.ac.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी दर्ज कर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने होंगे.
  • अब लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा.
  • इसके बाद एग्जाम सेंटर चुनना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.
  • लास्ट में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.

ये भी पढ़ें-बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
UCEED 2027 CEED 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
SSC जेई से CHSL की परीक्षा तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम
SSC जेई से CHSL की परीक्षा तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम
शिक्षा
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
शिक्षा
135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर क्यों आया संकट? छात्रों को परेशान कर देगी यह खबर
135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर क्यों आया संकट? छात्रों को परेशान कर देगी यह खबर
शिक्षा
सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? जानें राज्यवार कोटा
सेना से लौटने के बाद अग्निवीरों को कहां मिलेगी नौकरी? जानें राज्यवार कोटा
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
बिहार
CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'
CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'
स्पोर्ट्स
अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?
अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?
इंडिया
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने आते ही बरपाया कहर, दोपहर 12 बजे तक साल की 34 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'दृश्यम 3' ने आते ही बरपाया कहर, दोपहर 12 बजे तक साल की 34 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
विश्व
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
टेक्नोलॉजी
बार-बार गर्म हो रहा फोन, तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग
बार-बार गर्म हो रहा फोन, तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग
ट्रेंडिंग
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget