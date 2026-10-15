Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकब जारी होगा ICAI सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? सामने आई संभावित तारीख

कब जारी होगा ICAI सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? सामने आई संभावित तारीख

सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित कर दी है. आईसीएआई की इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट 22 अक्टूबर तक घोषित किए जा सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित कर दी है. आईसीएआई की इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट 22 अक्टूबर तक जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org के माध्यम से अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे.

सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर 1 से 12 सितंबर 2026 के बीच किया गया था. इसमें 1 सितंबर को उन्नत लेखांकन ग्रुप 1 की परीक्षा की हुई थी, ग्रुप 1 कंपनी और दूसरे कानून की परीक्षा 3 सितंबर को, ग्रुप 2 कराधान की परीक्षा 6 सितंबर को, ग्रुप 2 लागत एवं प्रबंधन लेखांकन की परीक्षा 8 सितंबर को, ग्रुप 2 लेखा परीक्षा एवं नैतिकता 10 सितंबर को और ग्रुप 2 वित्तीय प्रबंधन एवं राजनीतिक प्रबंधन की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित कराई गई थी.  हुई थी.

कितनी पारियों में हुई थी परीक्षा?

सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 की परीक्षा एक पारी में ही आयोजित की गई थी. यह परीक्षा दो समूह में आयोजित हुई थी. आपको बता दें कि सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 के सभी पेपर 2 बजे से 5 बजे तक की पारी में आयोजित हुए थे.

रिजल्ट के लिए इन डिटेल की होगी जरूरत

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी डिटेल अपने पास रखने होंगे. सीए रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने रोल नंबर की जानकारी होनी चाहिए. इन दोनों नंबर को भरने के बाद ही उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें-क्या छात्रों को मिलेंगे JEE एडवांस्ड में 3 मौके? 12000+ छात्र कर रहे मांग 

कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले caresults.icai.org वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आवश्यक फील्ड में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद अपना रिजल्ट देखने के लिए डिटेल को सबमिट कर दें.
  • अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, इससे फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके रखें.

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद क्या करें

सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद रिजल्ट में सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लें. इसमें नाम, रोल नंबर और दूसरी सारी जानकारी अच्छे से चेक करें. वहीं अगर आपको आपके रिजल्ट में किसी तरह की कोई गलती मिलती है, तो उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-हिंदू कॉलेज में क्यों हो रहा प्रदर्शन?  जानें प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों की मांग

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन करें 12वीं पास युवा
रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन करें 12वीं पास युवा
शिक्षा
 UP पुलिस भर्ती में EWS कैटेगरी पर उठे सवाल, बोर्ड ने दी चेतावनी  
 UP पुलिस भर्ती में EWS कैटेगरी पर उठे सवाल, बोर्ड ने दी चेतावनी  
शिक्षा
चंडीगढ़ में निकली MBBS और PG भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी 
चंडीगढ़ में निकली MBBS और PG भर्ती, जानें कितनी होगी सैलरी 
शिक्षा
देश के टॉप 5 IIIT कॉलेज, कितनी रैंक पर मिलता है एडमिशन?
देश के टॉप 5 IIIT कॉलेज, कितनी रैंक पर मिलता है एडमिशन?
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
इंडिया
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
ओटीटी
इस फ्राइडे रोमांस, थ्रिलर और हॉरर का मिलेगा फुल डोज, OTT पर रिलीज हो रहीं 7 नई फिल्में
रोमांस से थ्रिलर-हॉरर तक, इस वीकेंड ओटीटी पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी
स्पोर्ट्स
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
इंडिया
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
ऑटो
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
10 लाख रुपये से कम में सनरूफ वाली SUV, महिंद्रा की नई CNG कार लॉन्च
ट्रेंडिंग
स्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो
स्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget