ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSHRESHTA Admission 2027: 9वीं और 11वीं में एडमिशन का मौका, SHRESHTA 2027 के लिए आवेदन शुरू

SHRESHTA Admission 2027: 9वीं और 11वीं में एडमिशन का मौका, SHRESHTA 2027 के लिए आवेदन शुरू

SHRESHTA Admission 2027: NTA ने कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए SHRESHTA 2027 के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, जानिए पात्रता शर्तें, परीक्षा की तारीख और अप्लाई करने का तरीका

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 16 Nov 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

SHRESHTA Admission 2027: देश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए एक बेहद शानदार अवसर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने SHRESHTA NETS 2027 लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

योग्य छात्र एवं छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/shreshta पर जाकर 30 नवंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. खास बात यह है कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है और किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Odisha Board Exam 2027; ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीखों का ऐलान, 12 मार्च से होंगे पेपर
ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीखों का ऐलान, 12 मार्च से होंगे पेपर
शिक्षा
ICSI CSEET Result 2026: ICSI CSEET रिजल्ट 2026 जारी, भक्ति संजय शाह बनीं टॉपर; ऐसे देखें रिजल्ट
ICSI CSEET रिजल्ट 2026 जारी, भक्ति संजय शाह बनीं टॉपर; ऐसे देखें रिजल्ट
शिक्षा
NIFTEE 2027 Registration: NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका
NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका
शिक्षा
Free AI Course: विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स

आवेदन सुधार और परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें

NTA द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, केवल ऑनलाइन मोड में भरे गए फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यदि किसी छात्र के फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, तो एजेंसी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2026 के बीच करेक्शन विंडो खोलेगी. इस तय समय सीमा के बाद किसी भी विवरण में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.

SHRESHTA NETS 2027 की प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटिमेशन स्लिप 20 दिसंबर 2026 को पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन? जानें जरूरी योग्यता

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और DNT - जो SC, ST या OBC श्रेणी में कवर नहीं होते के मेधावी छात्र-छात्राएं आवेदन के पात्र हैं. इसके लिए आवश्यक है कि छात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हो.

इसके अलावा, छात्र के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो 31 मार्च 2027 को आधार मानकर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच और कक्षा 11वीं के लिए 14 से 18 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें: AICTE Fellowship 2026: बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई

कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?

यह प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी, जो दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. प्रश्न पत्र में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. पेपर को चार मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान शामिल हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए छात्र को 4 अंक दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Education News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Odisha Board Exam 2027; ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीखों का ऐलान, 12 मार्च से होंगे पेपर
ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीखों का ऐलान, 12 मार्च से होंगे पेपर
शिक्षा
ICSI CSEET Result 2026: ICSI CSEET रिजल्ट 2026 जारी, भक्ति संजय शाह बनीं टॉपर; ऐसे देखें रिजल्ट
ICSI CSEET रिजल्ट 2026 जारी, भक्ति संजय शाह बनीं टॉपर; ऐसे देखें रिजल्ट
शिक्षा
NIFTEE 2027 Registration: NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका
NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका
शिक्षा
Free AI Course: विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
बिहार
छठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'
छठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'
विश्व
दुनिया के 500 ताकतवर मुस्लिमों की आई लिस्ट, शहबाज-मुनीर शामिल, इन नेताओं को भी मिली जगह
दुनिया के 500 ताकतवर मुस्लिमों की आई लिस्ट, शहबाज-मुनीर शामिल, इन नेताओं को भी मिली जगह
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
इंडिया
'हमारी डोर अल्लाह के हाथों में लेकिन...', अखिलेश यादव पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी
'हमारी डोर अल्लाह के हाथों में लेकिन...', अखिलेश यादव पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
टेक्नोलॉजी
Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget