हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में निकली कई पदों पर वैकेंसी, 8 दिसंबर से शुरू हो रहे आवेदन

हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने ग्रुप-A मेडिकल ऑफिसर (HCMS-I) के 450 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो सरकारी नौकरी के साथ-साथ समाज की सेवा करना चाहते हैं.

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि नए डॉक्टरों की नियुक्ति से अस्पतालों में सुविधाएं और बेहतर होंगी और दूर-दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी. इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 5 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

कुल पदों की संख्या

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 450 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जिसमें सामान्य वर्ग (General) के 238 पद, अनुसूचित जाति (GSC) के 45 पद, डिप्राइव्ड एससी (DSC) के 45 पद, पिछड़ा वर्ग-A (BC-A) के 50 पद, पिछड़ा वर्ग-B (BC-B) के 27 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 45 पद, HSM/DESM/DFF के 22 पद और दिव्यांगजन (PwBD) के 18 पद शामिल हैं. आरक्षण के फायदे सिर्फ हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेंगे.

आवेदन कब और कैसे करें?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू 8 दिसंबर 2025 है. साथ ही आवेदन की लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 है. इसके अलावा आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगे. उम्मीदवार haryanahealth.gov.in या uhsr.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री, NMC या किसी राज्य मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन, 10वीं कक्षा तक हिंदी या संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए. साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास MD/MS या NMC मान्यता प्राप्त PG डिप्लोमा है, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी. खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 56,100 का वेतन मिलेगा.

आवेदन करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले वेबसाइट haryanahealth.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाएं.

3. Application Form for Recruitment to 450 posts of Medical Officers Group-A (HCMS-I) पर क्लिक करें.

4. Apply Online पर क्लिक कर अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें.

5. अब फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें. इसके अलावा आधार कार्ड, MBBS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PG डिग्री/डिप्लोमा (यदि हो), इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, 10वीं–12वीं की मार्कशीट और आवेदन शुल्क जमा करें.

6. इसके बाद आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI