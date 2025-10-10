हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NEET PG 2025: NBEMS ने 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द किए, पुराने सत्रों के नतीजे भी अमान्य घोषित

NEET PG 2025: NBEMS ने 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द किए, पुराने सत्रों के नतीजे भी अमान्य घोषित

NEET PG 2025: NBEMS ने NEET-PG 2025 और पिछले कुछ सत्रों के 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द कर दिए हैं, जिनमें 2025 सत्र के 13 उम्मीदवार शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 10 Oct 2025 01:34 PM (IST)
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने हाल ही में NEET-PG 2025 परीक्षा में शामिल 22 उम्मीदवारों के रिजल्ट को रद्द करने का निर्णय लिया है. बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें साफ किया गया है कि इन 22 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार 2025 सत्र के हैं.

लेकिन केवल 2025 सत्र के उम्मीदवारों तक ही मामला सीमित नहीं है. NBEMS ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी बताया कि साल 2021, 2022, 2023 और 2024 के कुछ उम्मीदवारों के परिणाम भी अब अमान्य घोषित किए गए हैं. इसका उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता और शैक्षणिक प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखना है.

किस सत्र के उम्मीदवार शामिल हैं?

जिन 22 उम्मीदवारों के NEET-PG रिजल्ट रद्द किए गए हैं, उनमें 2025 सत्र के 13 उम्मीदवार शामिल हैं. इसके अलावा, 2024 में 3 उम्मीदवार, 2023 में 4 उम्मीदवार, और 2022 तथा 2021 में एक-एक उम्मीदवार के रिजल्ट रद्द किए गए हैं.

NBEMS ने बताया कि यह निर्णय बोर्ड की परीक्षा आचार समिति द्वारा की गई जांच के बाद लिया गया. जांच में यह पाया गया कि कई उम्मीदवारों ने परीक्षा में नियमों का उल्लंघन किया और अनुचित गतिविधियों में शामिल हुए.

बोर्ड का बयान

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द किए गए हैं, उनके स्कोर कार्ड और परिणाम अब वैध नहीं हैं. इसका मतलब है कि अब इन परिणामों का किसी भी तरह के आधिकारिक या शैक्षणिक उपयोग पर रोक है.

इन रद्द किए गए परिणामों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करना, जैसे कि पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला, नौकरी के लिए आवेदन या उच्च शिक्षा में पंजीकरण करना, गैरकानूनी माना जाएगा. बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार इन रद्द किए गए परिणामों का उपयोग करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल उम्मीदवार की होगी. NBEMS इस संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा.

पुराने सत्रों के परिणाम भी अमान्य

NEET-PG 2025 के साथ-साथ, बोर्ड ने यह साफ किया कि साल 2021, 2022, 2023 और 2024 के कुछ उम्मीदवारों के रिजल्ट भी अब अमान्य घोषित किए गए हैं. इसके पीछे का कारण उन वर्षों में हुई कदाचार की घटनाओं की विस्तृत जांच है. NBEMS ने यह भी बताया कि यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है. बोर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर और निष्पक्ष प्रतियोगिता मिले.

Published at : 10 Oct 2025 01:34 PM (IST)
NEET-PG 2025 Result Canceled NBEMS NEET-PG Results Invalid
Embed widget