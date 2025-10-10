एक्सप्लोरर
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी बैंक में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत कुल 348 पदों को भरा जाएगा.
Published at : 10 Oct 2025 12:26 PM (IST)
