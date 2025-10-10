हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नौकरी
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Oct 2025 12:26 PM (IST)
सरकारी बैंक में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत कुल 348 पदों को भरा जाएगा.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 29 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com या आईबीपीएस पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है.
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है. किसी भी विषय में स्नातक उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. यदि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो बैंक की ओर से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है.
चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 30,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें अन्य सरकारी भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और आवास सुविधा आदि भी दी जाएंगी. आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवारों को इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके लगाएं और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवार उसका प्रिंट आउट निकाल लें और सुरक्षित रखें.
Published at : 10 Oct 2025 12:26 PM (IST)
