ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?

नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?

नाना पाटेकर की 75 साल की उम्र में आज 8 अक्टूबर को गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट आने के बाद मौत हो गई. नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अलग-अलग किरदार निभाए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर  का निधन हो गया है. 75 साल की उम्र में आज 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 45 मिनट सीपीआर देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. नाना पाटेकर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में अलग-अलग किरदार निभाए और हिंदी के साथ मराठी सिनेमा में भी खास पहचान बनाई. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फिल्मों में आने से पहले नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी और उन्हें किस भाषा में महारत हासिल थी.

दरअसल नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के समर्थ विद्यालय से हुई थी. इसके बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया और मुंबई के सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट में एडमिशन लिया. वह इस संस्थान के चर्चित पूर्व छात्रों में शामिल रही हैं. यहां उन्होंने कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा किया. वहीं आर्ट की पढ़ाई के दौरान ही कला और थिएटर में उनकी दिलचस्पी रही. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक कमर्शियल आर्ट और विजुअलाइज के तौर पर काम किया. ऐसे में नाना पाटेकर की आधिकारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि किसी सामान्य ग्रेजुएशन डिग्री के बजाय आर्ट और डिजाइन से जुड़ी रही. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
शिक्षा
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
शिक्षा
परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा
परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा

पढ़ाई के बाद थिएटर और फिर फिल्मों का सफर 

कमर्शियल आर्ट की पढ़ाई पूरी करने के बाद नाना पाटेकर ने विज्ञापन से जुड़े काम किए. इसके बाद उनका रुझान थिएटर की तरफ बढ़ा और उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा. थिएटर से होते हुए वह फिल्मों तक पहुंचे और 1978 में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था. वहीं आगे चलकर उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया. 

ये भी पढ़ें-MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 

किन भाषाओं में थी नाना की पकड़? 

नाना पाटेकर की पहचान मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा के अभिनेता के तौर पर रही. दोनों भाषाओं की फिल्मों और थिएटर में उन्होंने लंबे समय तक काम किया. यही वजह है कि उन्हें हिंदी के साथ-साथ मराठी दर्शकों के बीच भी पहचान मिली. 

विश्वनाथ से कैसे बने नाना पाटेकर?

नाना पाटेकर के नाम से मशहूर इस अभिनेता का जन्म का नाम विश्वनाथ पाटेकर था. हालांकि बचपन से ही उन्हें घर और आसपास के लोग नाना कह कर बुलाने लगे थे. वहीं धीरे-धीरे यही नाम उनकी पहचान बन गया और बाद में उनके आधिकारिक दस्तावेजों में भी नाना पाटेकर का नाम दर्ज हो गया.

ये भी पढ़ें-कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
शिक्षा
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
शिक्षा
परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा
परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
क्रिकेट
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा
इंडिया
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
बॉलीवुड
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget