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हिंदी न्यूज़शिक्षाMP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 

MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 

MP हाई कोर्ट ने 418 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया. इस भर्ती में स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर ग्रेड- 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड- 3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद भरे जाएंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Oct 2026 07:28 PM (IST)
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालयों में 418 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर ग्रेड- 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड- 3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) और असिस्टेंट ग्रेड 3 (इंग्लिश नॉइंग) के पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 6 अक्टूबर यानी कल से शुरू हो चुकी है. वहीं योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी. 

इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के हैं. इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के 299 पद है, वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (कोर्ट मेनेजर स्टाफ) के 20 पद हैं. असिस्टेंट ग्रेड-3 (इंग्लिश नॉइंग) के 30 पद और स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के 69 पद है. कुल मिलाकर 418 पदों पर भर्तियां की जानी है. जिला एवं सत्र न्यायालय में पोस्टिंग का आवंटन काउंसलिंग के जरिए किया जाएगा. 

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कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. इसके साथ ही पद के अनुसार सीपीसीटी स्कोर कार्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक साल का डिप्लोमा और शॉर्टहैंड की निर्धारित स्पीड मांगी गई है. स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के लिए हिंदी शॉर्टहैंड की न्यूनतम स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए हिंदी शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है. असिस्टेंट ग्रेड 3 (इंग्लिश नोइंग) के लिए अंग्रेजी शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है. सीपीसीटी परीक्षा एमएपी-आईटी या मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी से पास होना जरूरी है. साथ ही 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा भी होना चाहिए. 

उम्र सीमा और आवेदन फीस 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, वहीं अधिकतम उम्र 40 वर्ष है. जबकि संबंधित आरक्षित वर्गों को इस भर्ती के लिए उम्र सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. इसके अलावा फीस की बात करें, तो जनरल और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 943.40 रुपये फॉर्म की फीस है. वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी और पीएच कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 743.40 रुपये निर्धारित की गई है. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पद पर पे मैट्रिक 28,700 से 91,300 रुपये है. स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के लिए पे मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 रुपये है. वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (कोर्ट मेनेजर स्टाफ) और असिस्टेंट ग्रेड-3 के लिए पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 रुपये हैं. 

ऐसे करें आवेदन 

  • इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले MP हाई कोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर जाना होगा. 
  • यहां रिक्रूटमेंट-रिजल्ट सेक्शन में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन चुनना होगा. 
  • इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 666/Exam/2026 के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा. 
  • अब भर्ती से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करने होंगे. 
  • इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.
  • लास्ट में कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Oct 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
MP High Court Vacancy 2026 MP High Court Jobs
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