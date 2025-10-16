एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) ने आखिरकार एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (MP SET) 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस परीक्षा का इंतजार प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे. एमपी सेट परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जो राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं.

रजिस्ट्रेशन की तारीखें और वेबसाइट

एमपी सेट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी तरह की गलती न हो.

परीक्षा का उद्देश्य और भाषा विकल्प



एमपी सेट परीक्षा का आयोजन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के जरिए योग्य उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसरशिप का अवसर मिलता है. परीक्षा दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी, और उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं.

इस बार परीक्षा कुल 31 विषयों के लिए आयोजित होगी, जिनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और तकनीकी विषय शामिल हैं.

जरूरी योग्यता



एमपी सेट 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (जैसे MA, M.Sc, M.Com आदि) होनी चाहिए. जनरल, OBC (क्रीमी लेयर) और EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% आवश्यक हैं. वहीं SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) और PwD उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ छूट दी गई है. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने 19 सितंबर 1991 से पहले Ph.D. पूरी कर ली थी, उन्हें 5% अंकों की अतिरिक्त राहत दी जाएगी. PG फाइनल ईयर के छात्र भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

एमपी सेट 2025 परीक्षा के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है. यानी कोई भी उम्मीदवार, जो शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है, इस परीक्षा में शामिल हो सकता है. यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं.

आवेदन शुल्क



जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा (जिसमें 40 पोर्टल फीस शामिल है). वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस में कुछ रियायत दी गई है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा.

एग्जाम कब होगा?



एमपी सेट 2025 परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा. परीक्षा में दो पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के होंगे. दोनों पेपर एक ही सत्र में होंगे, यानी बीच में कोई गैप नहीं होगा.

कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI