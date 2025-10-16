दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. जो उम्मीदवार डीयू में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर काम करना चाहते हैं, वे डीयू की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में कुल 56 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 35 पद और प्रोफेसर के लिए 21 पद आरक्षित हैं. इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक है. साथ ही स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवारों को शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव होना चाहिए. प्रोफेसर के पद के लिए भी उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है. साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अनुभव होना चाहिए.



एप्लीकेशन फीस कितनी?

आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार अलग तय किया गया है. सामान्य उम्मीदवारों के लिए यह 2,000 रुपये, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करना आसान है. सबसे पहले डीयू की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन के लिए अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सारी जानकारी ध्यान से भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें. अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास सेव रखें.

