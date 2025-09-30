मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस कॉन्स्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के उम्मीदवारों के लिए खुली है. यानी भारत का कोई भी पात्र उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकता है. अब विभाग ने इस भर्ती के लिए आवेदन तिथि को आगे बढ़ा दिया है जिसे लेकर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है.

विभाग ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और पहले इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई थी. हालांकि, लेकिन अब विभाग ने इसके लिए आवेदन की तिथि 6 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है. जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है. पहले ये तिथि 4 अक्टूबर थी. जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि सितंबर में आवेदन के बाद परीक्षा 30 अक्टूबर को होनी है. आपको बता दें कि परीक्षा भोपाल, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, रतलाम, सतना, नीमच, रीवा, सागर, सीधी और उज्जैन में परीक्षाएं होनी है.

इतनी देनी होगी आवेदन फीस, इतनी होनी चाहिए आयु

उम्मीदवार की उम्र 29 सितंबर 2025 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए. मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग तथा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 33 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा. सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 560 रुपये फीस देनी होगी. ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 310 रुपये रखा गया है. इसके अलावा सभी को पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: 8वें वेतन आयोग से NSG के कमांडो को कितना होगा फायदा? जानें वर्तमान सैलरी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI