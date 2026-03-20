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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा? आ गई ताजा जानकारी

Bihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा? आ गई ताजा जानकारी

Bihar Board Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट को लेकर कहा कि तैयारी पूरी हो गई है. बहुत जल्द इसकी सूचना आधिकारिक रूप से दी जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Mar 2026 05:29 PM (IST)
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 2026 के इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से रिजल्ट को लेकर ताजा जानकारी दी गई है. 

आनंद किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी की जा रही है. जो भी इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूर्ण किया जा रहा है. यह लक्ष्य रखा गया है कि इसी मार्च महीने में सबसे पहले इंटरमीडिए का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इसके कुछ दिनों के बाद मार्च में ही मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा.

कितने परसेंट रिजल्ट आने की संभावना?

आनंद किशोर ने कहा कि बहुत जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इसकी सूचना आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी. इस सवाल पर कि कितने परसेंट इस बार रिजल्ट आने की संभावना है? इस पर आनंद किशोर ने कहा कि अभी परीक्षाफल की तैयारी की जा रही है. परीक्षाफल की तैयारी के क्रम में कई प्रकार के आंकड़ों का संकलन होता है. मिलान किया जाता है. इसके साथ-साथ जितने भी प्रकार के फॉर्म्स हैं और कंप्यूटराइज माध्यम से जो चीजें हैं सबका मिलान किया जाता है. उन सभी आंकड़ों के सत्यापन के बाद ही इस बारे में सूचना दी जा सकती है. 

बता दें कि कई साल से बिहार बोर्ड देश में सबसे पहले रिजल्ट देता रहा है. ऐसे में आनंद किशोर से मीडिया ने इससे जुड़ा फिर सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा, "इस बार भी प्रयास किया जा रहा है कि देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए."

आधिकारिक वेबसाइट पर देखें रिजल्ट

परीक्षाफल जारी होने के बाद मैट्रिक और इंटर के छात्र अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी रखनी होगी. डिटेल भरने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Mar 2026 05:22 PM (IST)
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