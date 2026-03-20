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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRajasthan Board Result 2026 :RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 स्टूडेंट्स का इंतजार बढ़ा, अब 23 मार्च को ​आएगा रिजल्ट; कैसे कर सकते हैं चेक

Rajasthan Board Result 2026 :RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 स्टूडेंट्स का इंतजार बढ़ा, अब 23 मार्च को ​आएगा रिजल्ट; कैसे कर सकते हैं चेक

10वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर उम्मीद है कि रिजल्ट 23 मार्च को आएगा. रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी अपना रिजल्ट राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 06:16 PM (IST)
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​राजस्थान बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. पहले खबर थी कि रिजल्ट 20 मार्च को आएगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव हो गया है. बोर्ड की तरफ से अभी अंतिम तैयारी चल रही है और रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. इस साल करीब 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी.इतने बड़े स्तर पर कॉपियों की जांच करने में थोड़ा समय लग रहा है. करीब 35 हजार शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं और अब जांच प्रक्रिया आखिरी चरण में है.

​बोर्ड के अनुसार​ कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च 2026 को आ जाएगा. मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब अंतिम जांच का कार्य चल रहा है. वहीं, कक्षा 12वीं के परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी लगभग 28 मार्च तक जारी किए जा सकते हैं. इस बार एक खास बदलाव यह देखने को मिल सकता है कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले घोषित किया जा सकता है.


रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी होगी, जबकि मूल अंकतालिका बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त की जा सकेगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें.

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टॉपर्स और पास प्रतिशत भी होगा जारी

रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड टॉपर्स की सूची, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी करेगा. ये आंकड़े छात्रों के प्रदर्शन को दर्शाने के साथ-साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को भी बताते हैं.पिछले वर्षों में RBSE का रिजल्ट बेहतर रहा है और इस बार भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही है.


रिजल्ट कैसे चेक करें? 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Result Rajasthan Board 10th Result Rajasthan Board 12th Result Rajeduboard.rajasthan.gov.in RBSE Result 2026 Rajasthan Board Result 2026 Board Result Update
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