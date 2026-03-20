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​राजस्थान बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. पहले खबर थी कि रिजल्ट 20 मार्च को आएगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव हो गया है. बोर्ड की तरफ से अभी अंतिम तैयारी चल रही है और रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. इस साल करीब 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी.इतने बड़े स्तर पर कॉपियों की जांच करने में थोड़ा समय लग रहा है. करीब 35 हजार शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं और अब जांच प्रक्रिया आखिरी चरण में है.

​बोर्ड के अनुसार​ कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च 2026 को आ जाएगा. मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब अंतिम जांच का कार्य चल रहा है. वहीं, कक्षा 12वीं के परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी लगभग 28 मार्च तक जारी किए जा सकते हैं. इस बार एक खास बदलाव यह देखने को मिल सकता है कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले घोषित किया जा सकता है.



रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी होगी, जबकि मूल अंकतालिका बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त की जा सकेगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें.

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टॉपर्स और पास प्रतिशत भी होगा जारी

रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड टॉपर्स की सूची, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी करेगा. ये आंकड़े छात्रों के प्रदर्शन को दर्शाने के साथ-साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को भी बताते हैं.पिछले वर्षों में RBSE का रिजल्ट बेहतर रहा है और इस बार भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही है.



रिजल्ट कैसे चेक करें?

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