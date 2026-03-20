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UPTET 2026 का ऐलान, शिक्षक बनने का मौका, जानिए कब से फॉर्म और कब होगी परीक्षा

UPTET 2026 Notification: UPESSC ने UPTET 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है. जिसके लिए आवेदन 27 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक किए जा सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 06:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 को लेकर अहम सूचना जारी कर दी है. लंबे इंतजार के बाद अब परीक्षा का पूरा कार्यक्रम सामने आ गया है, जिससे अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद जागी है.

आयोग ने 20 मार्च 2026 को परीक्षा का विज्ञापन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. यह परीक्षा दो स्तरों पर होगी प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8). यानी जो भी उम्मीदवार शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक जरूरी कदम है.

आयोग के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी. इसके बाद अभ्यर्थी तय समय के अंदर अपना फॉर्म भर सकेंगे. आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2026 रखी गई है. अगर किसी उम्मीदवार से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का भी मौका दिया जाएगा. आवेदन में संशोधन और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया की अंतिम तारीख 1 मई 2026 तय की गई है.

क्या है इस बार नया?

इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है. आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR सिस्टम लागू किया है. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को सबसे पहले एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. OTR पूरा करने के बाद ही वे UPTET के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है.

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जुलाई में होगी परीक्षा

सबसे अहम बात यह है कि UPTET 2026 की परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित की जाएगी. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को कराई जाएगी. ऐसे में अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए सीमित समय है, इसलिए अभी से मेहनत शुरू करना जरूरी है.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए. छोटी-सी गलती भी फॉर्म को रद्द कर सकती है. साथ ही, सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो. ज्यादा डिटेल्स के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Education UPTET UPTET 2026 Notification UPESSC UPTET Exam Date
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