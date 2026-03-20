हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान

Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान

Assam Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से चुनावी मैदान में उतारा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Mar 2026 10:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

असम में अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election 2026) के लिए कांग्रेस (Congress) ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी ने अपने सात उम्मीदवारों का नामों की घोषणा की है. इसके अलावा, पार्टी ने 11 सीटें गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ दी है.

लिस्ट में कौन-कौन से उम्मीदवार शामिल?

कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई चौथी लिस्ट में सात उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें, राज्य के जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बिदिशा नियोग को उम्मीदवार बनाया गया है, तांग्ला से रोहित परिगा, बिश्वनाथ सीट से जयंत बोरा, नौबोईचा की (SC) रिजर्व सीट से डॉ. जॉय प्रकश दास, महमोरा  से ज्ञानदीप मोहन, तिताबोर सीट से प्राण कुर्मी और हैलाकांडी विधानसभा सीट से राहुल रॉय को उम्मीदवार नियुक्त किया गया है.

कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों की दी कौन-सी सीटें?

पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की चौथी लिस्ट के साथ-साथ उन 11 विधानसभा सीटों की भी घोषणा कर दी है, जो उसने राज्य में अपने सहयोगी लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी हैं. इसमें मानस, दलगांव, धिंग, कालियाबोर, तेजपुर, सिस्सिबारगांव, मार्गेरिटा, दिगबोई, सिबसागर, मारियानी और बोकाखाट विधानसभा सीटों के नाम शामिल हैं.

जोरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगे गौरव गोगोई

असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से चुनावी मैदान में उतारा है. अब तक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के कुल चार लिस्ट जारी कर दी है.  

पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची इस महीने की शुरुआत में 3 मार्च, 2026 को जारी की थी. इसके बाद दूसरी लिस्ट 14 मार्च को, फिर 22 उम्मीदवारों के नामों के साथ तीसरी लिस्ट 18 मार्च को और अब 7 उम्मीदवारों के नामों के साथ चौथी लिस्ट जारी कर दी है.

असम में कब होने वाले हैं विधानसभा चुनाव?

भारतीय चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग ने कहा कि असम में अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा. इसके बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई, 2026 को की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः भारत में प्रीमियल पेट्रोल के दाम बढ़े, रेगुलर फ्यूल में बदलाव नहीं, जानें दिल्ली, मुंबई से UP-बिहार तक कितनी कीमतें

Published at : 20 Mar 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Assam Gaurav Gogoi CONGRESS Assam Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
इंडिया
Raymond ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया का एक्सीडेंट, मुंबई के अस्पताल में एडमिट
Raymond ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया का एक्सीडेंट, मुंबई के अस्पताल में एडमिट
इंडिया
गंगा में इफ्तार पर हुई कार्रवाई तो भड़के ओवैसी, कहा- 'एकमात्र अपराध यह है...'
गंगा में इफ्तार पर हुई कार्रवाई तो भड़के ओवैसी, कहा- 'एकमात्र अपराध यह है...'
इंडिया
एअर इंडिया की बड़ी चूक, 13 घंटे की उड़ान के बाद वापस लौटा विमान, जानें क्यों हुआ ऐसा?
एअर इंडिया की बड़ी चूक, 13 घंटे की उड़ान के बाद वापस लौटा विमान, जानें क्यों हुआ ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
खाड़ी देशों में छिड़ने वाला है परमाणु युद्ध?
युद्ध के ​बीच US कमा रहा मुनाफा?
ईरान पर Donald Trump का चौंकाने वाला दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘मिसाइलों और ड्रोन से परे हम वैश्विक घमंड से लड़ने...’, मुज्तबा खामेनेई ने ईरान को दिया ईद का बधाई संदेश
‘मिसाइलों और ड्रोन से परे वैश्विक घमंड से लड़ने...’, मुज्तबा खामेनेई ने ईरान को दिया ईद का बधाई संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
इंडिया
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget