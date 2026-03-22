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हिंदी न्यूज़शिक्षायुवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन

युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन

युवा संगम कार्यक्रम के छठे चरण (फेज-6) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, पहले जहां आवेदन की आखिरी तारीख 18 मार्च 2026 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 22 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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अगर आप देश के अलग-अलग हिस्सों को करीब से जानना चाहते हैं, नई संस्कृतियों को समझना चाहते हैं और एक अनोखा अनुभव हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. युवा संगम कार्यक्रम के छठे चरण (फेज-6) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. पहले जहां आवेदन की आखिरी तारीख 18 मार्च 2026 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दिया गया है.

इसका मतलब है कि जिन युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब भी मौका है. यह कार्यक्रम खासतौर पर युवाओं को भारत की विविधता को करीब से देखने और समझने का अवसर देता है. इसके तहत प्रतिभागी अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाकर दूसरे राज्यों की संस्कृति, परंपरा, भाषा और लाइफस्टाइल को जान पाते हैं. 
 
क्या है युवा संगम कार्यक्रम?

युवा संगम एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य देश के युवाओं को एक-दूसरे से जोड़ना और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करना है. इस कार्यक्रम में शामिल युवा सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि वे वहां के लोगों, संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं. यह एक सीखने का अनुभव होता है, जिसमें वे भारत के अलग-अलग पहलुओं को करीब से देखते हैं. इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें पांच जरूरी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है. जिसमें पर्यटन (Tourism), परंपरा (Tradition), प्रगति (Development), परस्पर संपर्क (Interaction) और प्रौद्योगिकी (Technology) शामिल है.

कौन कर सकता है आवेदन?

युवा संगम फेज-6 में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं. इनमें आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उच्च शिक्षा संस्थानों (कॉलेज/यूनिवर्सिटी) के छात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के युवा पेशेवर शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें - 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

कैसे करें आवेदन?

1. अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. सबसे पहले पात्रता सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं. 

2. इसके अलावा APAAR ID तैयार रखें. यह आवेदन के लिए जरूरी है.

3. अगर आधिकारिक वेबसाइट ebsb.aicte-india.org पर जाएं. 

4.  यहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और युवा संगम फेज-6 ऑप्शन चुनें. 

5. इसके बाद फॉर्म भरें. इसमें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें

6. अब  जरूरी फाइलें और APAAR ID अपलोड करें. 

7. लास्ट में सभी जानकारी चेक करके आवेदन जमा करें और फ्यूचर के लिए स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर लें. 

यह भी पढ़ें -  सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई

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Published at : 22 Mar 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Yuva Sangam Phase 6 Yuva Sangam 2026 Yuva Sangam Application Yuva Sangam Registration
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