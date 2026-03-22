6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में ठोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही

SRH Practice Match Scorecard: IPL 2026 शुरू होने से पहले अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब गरज रहा है. 21 मार्च को सनराइजर्स टीम के खिलाड़ियों के बीच इंट्रास्क्वाड मैच खेला गया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 94 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. अभिषेक का टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन मिला-जुला रहा था, लेकिन आईपीएल 2026 से पहले वो शानदार टच में दिख रहे हैं. प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए.

8 चौके और 7 छक्के

'SRH A' टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने करीब 224 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 42 गेंद में 94 रन बनाए और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. चूंकि यह सिम्यूलेशन मैच था, इसलिए अभिषेक SRH B के लिए भी बैटिंग करने आए, लेकिन इस बार वो 4 गेंद में सिर्फ 12 रन ही बना सके. SRH A के लिए अभिषेक शर्मा ने 94 रन बनाए, वहीं एसआरएच B के लिए ईशान किशन ने कोहराम मचाया. ईशान ने 25 गेंद में 72 रनों की तूफानी पारी खेल समा बांधा.

टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. 8 पारियों में वो केवल 141 रन बना पाए थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन्होंने एक बढ़िया पारी के साथ वर्ल्ड कप को अलविदा कहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उन्होंने 21 गेंद में 52 रनों की विस्फोटक पारी खेल भारत की 96 रनों से रिकॉर्ड जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

SRH का पहला मैच कब?

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और टूर्नामेंट की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच से होगी. RCB डिफेंडिंग चैंपियन है और उसे हराकर सनराइजर्स हैदराबाद अपने अभियान का आगाज धमाकेदार अंदाज में करना चाहेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बुरी खबर भी है क्योंकि टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे. कुछ मुकाबलों में ईशान किशन टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.

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