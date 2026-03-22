विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?

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दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में अमेरिका की हैसियत एक ग्लोबल पुलिस जैसी रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया के कोने-कोने में फैला इसका विशाल सैन्य नेटवर्क है. ताजा आंकड़ों और रणनीतिक रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी धरती पर सैन्य ठिकाने बनाने के मामले में दुनिया में निर्विवाद रूप से नंबर एक स्थान पर काबिज है. जहां अन्य शक्तिशाली देश जैसे रूस, चीन या फ्रांस के पास मुट्ठी भर विदेशी बेस हैं, वहीं अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है. यह नेटवर्क न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति पर उसके नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार भी है.

दुनिया भर में फैला अमेरिकी सेना का जाल

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और स्वतंत्र शोध संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया के लगभग 80 देशों में अमेरिकी सेना के बेस कैंप सक्रिय हैं. इन 80 देशों में कुल मिलाकर करीब 750 सैन्य ठिकाने स्थित हैं. इतना ही नहीं, दुनिया के लगभग 159 देशों में अमेरिका के करीब 1 लाख 73 हजार सैनिक तैनात हैं. ये ठिकाने केवल जमीन पर बने कैंप नहीं हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक एयरबेस, विशाल नौसैनिक बंदरगाह और जासूसी के केंद्र शामिल हैं. यह विशाल ढांचा अमेरिका को दुनिया के किसी भी कोने में चंद घंटों के भीतर बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करता है.

जापान और जर्मनी

विदेशी धरती पर अमेरिकी मौजूदगी के मामले में जापान और जर्मनी सबसे ऊपर हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इन दोनों देशों में अमेरिका ने अपनी भारी पकड़ बना रखी है. वर्तमान में जापान में अमेरिका के सबसे ज्यादा 120 आर्मी बेस कैंप हैं, जहां 53,713 सैनिकों की तैनाती है. जापान का सामरिक महत्व चीन और उत्तर कोरिया की निगरानी के लिए बहुत अधिक है. इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है, जहां 119 सैन्य ठिकानों पर 33,948 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. जर्मनी यूरोप में अमेरिकी ऑपरेशन्स का मुख्य केंद्र है. तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया का नाम आता है, जहां 73 बेस कैंपों में 26,414 सैनिक तैनात हैं, जो इसे उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं.

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पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस और ईरान का तनाव

मौजूदा समय में पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है. ईरान के साथ बढ़ते युद्ध और इजरायल के साथ अमेरिकी गठबंधन के बीच यहां के बेस कैंप रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं. ईरान ने हाल के समय में दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस कैंपों को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया है. इस क्षेत्र में तुर्किए, सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों में अमेरिका की भारी बंदोबस्त है. तुर्किए में अमेरिका के 13 बेस कैंप हैं, वहीं कुवैत और सऊदी अरब में 10-10 प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं. ये बेस ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने और ऊर्जा सप्लाई के रास्तों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं.

बहरीन और कतर

पश्चिम एशिया में बहरीन और कतर अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं. बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय स्थित है. यह बेड़ा लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से की निगरानी करता है. वहीं कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित अल उदैद वायु अड्डा पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है. यहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं और यह मिस्र से लेकर कजाकिस्तान तक फैले क्षेत्र में अमेरिकी हवाई अभियानों का मुख्य निर्देशन केंद्र है. ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में इन अड्डों की भूमिका सबसे निर्णायक हो जाती है.

कुवैत और यूएई की सामरिक स्थिति

कुवैत में इराक युद्ध के समय से ही अमेरिका की गहरी पैठ है. यहां 'कैंप आरिफजान' और 'कैंप ब्यूहरिंग' जैसे ठिकाने इराक और सीरिया में तैनात होने वाली अमेरिकी यूनिट्स के लिए मुख्य चौकी का काम करते हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी 'अल धाफरा वायु सेना अड्डा' अमेरिका और यूएई की साझा ताकत का केंद्र है. दुबई का जेबेल अली बंदरगाह तो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना का सबसे व्यस्त और बड़ा बंदरगाह है, जहां अक्सर विशाल विमानवाहक पोत खड़े देखे जा सकते हैं. ये ठिकाने सुनिश्चित करते हैं कि समुद्र से लेकर आसमान तक अमेरिका का दबदबा कायम रहे.

इराक और सऊदी अरब में बदलती भूमिका

इराक में 'ऐन अल असद' वायु सेना अड्डा और कुर्दिस्तान क्षेत्र का एरबिल बेस आज भी गठबंधन सेनाओं के प्रशिक्षण और अभियानों का केंद्र है. सऊदी अरब में भी 2024 के आंकड़ों के अनुसार करीब 2,321 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. ये सैनिक मुख्य रूप से सऊदी सरकार के साथ मिलकर हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का संचालन करते हैं. रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान वायु सेना अड्डा अमेरिका की हाई-टेक डिफेंस संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है. जॉर्डन में भी मुवफ्फक अल साल्टी वायु सेना अड्डा अमेरिकी हवाई अभियानों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

विदेशी बेस के मामले में नंबर वन क्यों है अमेरिका?

सैन्य ठिकानों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन का नंबर आता है, लेकिन उनके पास मौजूद विदेशी ठिकानों की संख्या अमेरिका के मुकाबले नगण्य है. उदाहरण के लिए, चीन ने हाल के वर्षों में जिबूती जैसे देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, लेकिन अमेरिका के 750+ ठिकानों के सामने कोई भी देश टिकता नहीं है. ये ठिकाने अमेरिका को न केवल 'रैपिड रिस्पॉन्स' की ताकत देते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी उसका नियंत्रण बनाए रखते हैं. इसी ताकत के बल पर अमेरिका दशकों से दुनिया की इकलौती महाशक्ति बना हुआ है.

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