हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?

विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?

दुनिया के 80 देशों में लगभग 750 सैन्य ठिकानों के साथ अमेरिका विदेशी जमीन पर सेना तैनात करने के मामले में नंबर वन है. जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया इसके सबसे बड़े गढ़ हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Mar 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में अमेरिका की हैसियत एक ग्लोबल पुलिस जैसी रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया के कोने-कोने में फैला इसका विशाल सैन्य नेटवर्क है. ताजा आंकड़ों और रणनीतिक रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी धरती पर सैन्य ठिकाने बनाने के मामले में दुनिया में निर्विवाद रूप से नंबर एक स्थान पर काबिज है. जहां अन्य शक्तिशाली देश जैसे रूस, चीन या फ्रांस के पास मुट्ठी भर विदेशी बेस हैं, वहीं अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है. यह नेटवर्क न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति पर उसके नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार भी है.

दुनिया भर में फैला अमेरिकी सेना का जाल

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और स्वतंत्र शोध संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया के लगभग 80 देशों में अमेरिकी सेना के बेस कैंप सक्रिय हैं. इन 80 देशों में कुल मिलाकर करीब 750 सैन्य ठिकाने स्थित हैं. इतना ही नहीं, दुनिया के लगभग 159 देशों में अमेरिका के करीब 1 लाख 73 हजार सैनिक तैनात हैं. ये ठिकाने केवल जमीन पर बने कैंप नहीं हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक एयरबेस, विशाल नौसैनिक बंदरगाह और जासूसी के केंद्र शामिल हैं. यह विशाल ढांचा अमेरिका को दुनिया के किसी भी कोने में चंद घंटों के भीतर बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करता है.

जापान और जर्मनी

विदेशी धरती पर अमेरिकी मौजूदगी के मामले में जापान और जर्मनी सबसे ऊपर हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इन दोनों देशों में अमेरिका ने अपनी भारी पकड़ बना रखी है. वर्तमान में जापान में अमेरिका के सबसे ज्यादा 120 आर्मी बेस कैंप हैं, जहां 53,713 सैनिकों की तैनाती है. जापान का सामरिक महत्व चीन और उत्तर कोरिया की निगरानी के लिए बहुत अधिक है. इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है, जहां 119 सैन्य ठिकानों पर 33,948 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. जर्मनी यूरोप में अमेरिकी ऑपरेशन्स का मुख्य केंद्र है. तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया का नाम आता है, जहां 73 बेस कैंपों में 26,414 सैनिक तैनात हैं, जो इसे उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया के लिए क्रूड ऑयल इतना जरूरी क्यों है, जानें हर दिन कितना तेल खपा देती है दुनिया?

पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस और ईरान का तनाव

मौजूदा समय में पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है. ईरान के साथ बढ़ते युद्ध और इजरायल के साथ अमेरिकी गठबंधन के बीच यहां के बेस कैंप रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं. ईरान ने हाल के समय में दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस कैंपों को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया है. इस क्षेत्र में तुर्किए, सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों में अमेरिका की भारी बंदोबस्त है. तुर्किए में अमेरिका के 13 बेस कैंप हैं, वहीं कुवैत और सऊदी अरब में 10-10 प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं. ये बेस ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने और ऊर्जा सप्लाई के रास्तों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं.

बहरीन और कतर

पश्चिम एशिया में बहरीन और कतर अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं. बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय स्थित है. यह बेड़ा लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से की निगरानी करता है. वहीं कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित अल उदैद वायु अड्डा पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है. यहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं और यह मिस्र से लेकर कजाकिस्तान तक फैले क्षेत्र में अमेरिकी हवाई अभियानों का मुख्य निर्देशन केंद्र है. ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में इन अड्डों की भूमिका सबसे निर्णायक हो जाती है.

कुवैत और यूएई की सामरिक स्थिति

कुवैत में इराक युद्ध के समय से ही अमेरिका की गहरी पैठ है. यहां 'कैंप आरिफजान' और 'कैंप ब्यूहरिंग' जैसे ठिकाने इराक और सीरिया में तैनात होने वाली अमेरिकी यूनिट्स के लिए मुख्य चौकी का काम करते हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी 'अल धाफरा वायु सेना अड्डा' अमेरिका और यूएई की साझा ताकत का केंद्र है. दुबई का जेबेल अली बंदरगाह तो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना का सबसे व्यस्त और बड़ा बंदरगाह है, जहां अक्सर विशाल विमानवाहक पोत खड़े देखे जा सकते हैं. ये ठिकाने सुनिश्चित करते हैं कि समुद्र से लेकर आसमान तक अमेरिका का दबदबा कायम रहे.

इराक और सऊदी अरब में बदलती भूमिका

इराक में 'ऐन अल असद' वायु सेना अड्डा और कुर्दिस्तान क्षेत्र का एरबिल बेस आज भी गठबंधन सेनाओं के प्रशिक्षण और अभियानों का केंद्र है. सऊदी अरब में भी 2024 के आंकड़ों के अनुसार करीब 2,321 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. ये सैनिक मुख्य रूप से सऊदी सरकार के साथ मिलकर हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का संचालन करते हैं. रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान वायु सेना अड्डा अमेरिका की हाई-टेक डिफेंस संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है. जॉर्डन में भी मुवफ्फक अल साल्टी वायु सेना अड्डा अमेरिकी हवाई अभियानों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

विदेशी बेस के मामले में नंबर वन क्यों है अमेरिका?

सैन्य ठिकानों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन का नंबर आता है, लेकिन उनके पास मौजूद विदेशी ठिकानों की संख्या अमेरिका के मुकाबले नगण्य है. उदाहरण के लिए, चीन ने हाल के वर्षों में जिबूती जैसे देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, लेकिन अमेरिका के 750+ ठिकानों के सामने कोई भी देश टिकता नहीं है. ये ठिकाने अमेरिका को न केवल 'रैपिड रिस्पॉन्स' की ताकत देते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी उसका नियंत्रण बनाए रखते हैं. इसी ताकत के बल पर अमेरिका दशकों से दुनिया की इकलौती महाशक्ति बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: बदल रहे जंग के समीकरण, जानें कितने देश ईरान के साथ और अमेरिका-इजरायल के सपोर्ट में कौन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
US Military Bases Number Of US Army Bases Japan And Germany
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Biju Patnaik: इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता
इस नेता की मौत पर तीन देशों के झंडे से लपेटा गया था पार्थिव शरीर, भारत से है रिश्ता
जनरल नॉलेज
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
जनरल नॉलेज
बदल रहे जंग के समीकरण, जानें कितने देश ईरान के साथ और अमेरिका-इजरायल के सपोर्ट में कौन?
बदल रहे जंग के समीकरण, जानें कितने देश ईरान के साथ और अमेरिका-इजरायल के सपोर्ट में कौन?
जनरल नॉलेज
Gold Price Drop: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी, क्यों डर रहा इस्लामाबाद
'...तो हम दिल्ली-मुंबई पर बमबारी कर देंगे', भारत को पाकिस्तान ने फिर दी गीदड़भभकी
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
इंडिया
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
हेल्थ
Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget