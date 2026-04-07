मेघालय बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें नतीजे चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Meghalaya Board 2026 10th Result : मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) ने आज यानी 7 अप्रैल 2026 को 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस साल मेघालय के हजारों छात्र-छात्राओं ने राज्य के अलग-अलग स्कूलों में 10वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था. अब सभी छात्र अपने MBOSE SSLC Result 2026 को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र MBOSE की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in के अलावा, mboseresults.in और megresults.nic.in पर भी जा सकते हैं.

इस साल बोर्ड ने एक नया फैसला भी लिया है कि कोई भी स्टूडेंट ऑफिस जाकर रिजल्ट नहीं देख सकेगा, तुरा या शिलॉन्ग स्थित MBOSE ऑफिस में रिजल्ट की फिजिकल कॉपी उपलब्ध नहीं होगी. सभी छात्रों को डिजिटल डाउनलोड के माध्यम से ही रिजल्ट मिलेगा, ताकि छात्र अपने घर से सुरक्षित और आसानी से मार्क्स चेक कर सकें.

MBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

1. MBOSE 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले MBOSE की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध MBOSE SSLC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने लॉगिन डिटेल्स जैसे रोल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी.

4. जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. अब आप रिजल्ट को ध्यान से देखें और डाउनलोड कर लें.

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MBOSE 10वीं की परीक्षा कब हुई थी

मेघालय बोर्ड की 10वीं परीक्षा इस साल 30 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. सभी एग्जाम एक ही शिफ्ट में, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए.

2025 का MBOSE 10वीं रिजल्ट

पिछले साल 2025 में रिजल्ट 5 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था. उस समय कुल पास प्रतिशत 87.10 प्रतिशत था. 2025 के टॉपर्स की बात करें तो लीशा अग्रवाल (St. Margaret Higher Secondary School, Shillong) और अविला कैथरीन पी लिंगडोह (North Liberty Higher Secondary School, Jowai) ने संयुक्त रूप से टॉप किया था, दोनों ने 582 मार्क्स हासिल किए थे. इस साल भी छात्रों की उत्सुकता बहुत ज्यादा है. ऐसे में टॉपर्स की लिस्ट और मार्क्स सभी छात्र MBOSE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

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