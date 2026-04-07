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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकेंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन

केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन

केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भर्ती 2026 के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Apr 2026 10:06 AM (IST)
केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भर्ती 2026 के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई है.

हिंदी भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का सपना देख रहे शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए बड़ा अवसर खुला है. भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है.

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इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 9 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hindisansthan.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 9 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hindisansthan.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
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इस भर्ती में शिक्षा, हिंदी साहित्य और भाषाविज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों को मौका दिया जा रहा है. प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) का 1 पद, सहायक प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) के 3 पद, सहायक प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) के 2 पद और सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद है.
इस भर्ती में शिक्षा, हिंदी साहित्य और भाषाविज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों को मौका दिया जा रहा है. प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) का 1 पद, सहायक प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) के 3 पद, सहायक प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) के 2 पद और सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद है.
Published at : 07 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Education JOB Kendriya Hindi Sansthan Vacancy 2026

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