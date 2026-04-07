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केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन
केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भर्ती 2026 के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई है.
हिंदी भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का सपना देख रहे शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए बड़ा अवसर खुला है. भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है.
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Published at : 07 Apr 2026 10:06 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion