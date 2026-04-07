केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन

इस भर्ती में शिक्षा, हिंदी साहित्य और भाषाविज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों को मौका दिया जा रहा है. प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) का 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) का 1 पद, सहायक प्रोफेसर (भाषाविज्ञान) के 3 पद, सहायक प्रोफेसर (हिंदी साहित्य) के 2 पद और सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) का 1 पद है.