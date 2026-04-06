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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?

CBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?

CBSE Board 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जल्द ही दसवीं क्लास के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स रिजल्ट को आधिकारिक साइट results.cbse.nic.in पर देख पाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं क्लास के नतीजे बेहद जल्द ही जारी किए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड 12वीं क्लास से पहले दसवीं का रिजल्ट जारी करेगा. हर साल की तरह इस बार भी दसवीं की परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स ने भाग लिया था. जिन्हें नतीजों का बेसब्री से इंतजार है. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जारी किया जाएगा. छात्र यहां बताए गए तरीके की मदद से ही नतीजे चेक कर सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दसवीं क्लास के नतीजे 14 अप्रैल तक जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन तैयारी तेज है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल के मध्य तक नतीजे आ सकते हैं. इस साल की खास बात यह है कि दो-परीक्षा प्रणाली के कारण रिजल्ट जल्दी लाने की योजना बनाई गई है.

दो-परीक्षा प्रणाली से क्या बदला?

पिछले साल से लागू इस नई व्यवस्था में छात्रों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाता है. जो छात्र तीन विषयों तक अपने अंक सुधारना चाहते हैं, या जिन्हें कंपार्टमेंट मिला है, वे मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं. इससे छात्रों पर दबाव कम होता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलता है.

परीक्षा कब हुई, कब खत्म हुई?

इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुईं. 10वीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हो गई. जबकि 12वीं की परीक्षा अभी जारी है और 10 अप्रैल को खत्म होगी. फिलहाल कॉपियों की जांच और रिजल्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कितने स्टूडेंट्स ने दी?

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली है. देशभर से 43 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं. इनमें करीब 25 लाख विद्यार्थी कक्षा 10वीं के हैं, जबकि लगभग 18.5 लाख विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं देश के 8,074 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7,574 केंद्रों पर कराई जा रही हैं.

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सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे देखें?

  • स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
  • स्टेप 2: फिर छात्र होमपेज पर “Secondary School Examination (Class X) 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: अब अपना Roll Number, School Number, Admit Card ID, Date of Birth और Security Pin भरें.
  • स्टेप 4: इसके बाद छात्र-छात्राएं सबमिट बटन दबाएं.
  • स्टेप 5: अब छात्र की क्लास 10 की मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • स्टेप 6: फिर छात्र इसे डाउनलोड करें.
  • स्टेप 7: अंत में छात्र इसका प्रिंट भी जरूर निकाल लें.

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Published at : 06 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Education Results CBSE CBSE Board 10th Result 2026 CBSE Board Result 2026 CBSE Board 12th Result 2026
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