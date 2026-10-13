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हिंदी न्यूज़शिक्षादशहरा की छुट्टियों में परीक्षा पर विरोध, मंगलुरु में छात्रों ने छोड़ा एग्जाम

दशहरा की छुट्टियों में परीक्षा पर विरोध, मंगलुरु में छात्रों ने छोड़ा एग्जाम

मंगलुरु के सेंट एग्नेस कॉलेज के कई यूजी छात्रों ने सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी परीक्षाओं का बहिष्कार किया. छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं की तारीखें दशहरा के त्योहार के साथ पड़ रही.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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कर्नाटक के मंगलुरु में दशहरा की छुट्टियों के दौरान सेमेस्टर परीक्षा कराने के फैसले को लेकर छात्रों ने विरोध जताया है. यहां के सेंट एग्नेस कॉलेज के कई अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी परीक्षाओं का बहिष्कार किया. छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं की तारीखें दशहरा के त्योहार के साथ पड़ रही है, जिससे उन्हें त्योहार में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा है. कॉलेज प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम 12 से 28 अक्टूबर तक तय किया है. इसी समय को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई है. छात्रों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर से कांटेक्ट किया है. हालांकि फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की जानकारी नहीं की गई है. 

सेंट एग्नेस अग्रसेन कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया. छात्रों कि आपत्ति का मुख्य कारण दशहरा की छुट्टियों के दौरान परीक्षा का आयोजन करना है. उनका कहना है कि त्योहार के समय परीक्षा से वह क्षेत्र की पारंपरिक गतिविधियों और समारोह में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की. 

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एबीवीपी ने किया छात्रों का समर्थन 

परीक्षा कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन मिला. छात्रों ने दक्षिणी कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर के सामने अपनी मांग रखी और मामले का समाधान निकालने की अपील की. छात्रों की मांग है कि दशहरे के दौरान होने वाली परीक्षाओं के कार्यक्रम पर विचार किया जाए. उनका विरोध इस बात को लेकर है कि त्योहार और परीक्षा की तारीखें एक साथ होने से उन्हें दोनों के बीच चुनाव करना पड़ रहा है. फिलहाल छात्रों की ओर से की गई मांग पर प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

विरोध की बीच जारी रहीं परीक्षाएं 

एक तरफ जहां कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन करते रहे वहीं दूसरी और प्रदर्शन जारी रहने के बावजूद परिसर में परीक्षाएं होती रही. जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया, वह कॉलेज के अंदर जाकर अपने निर्धारित पेपर देते रहे. वहीं परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्र बाहर प्रदर्शन करते रहे. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने और भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज के बाहर विरोध जारी रहा. इस स्थिति के बीच परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों के सामने एकेडमिक नुकसान की चिंता भी बन गई है. आपको बता दे कि यह सेमेस्टर परीक्षा 28 अक्टूबर तक निर्धारित ,हैं जिसमें अब छात्र डिप्टी कमिश्नर के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Oct 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Mangaluru College Protest
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