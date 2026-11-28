Medical College Ragging: लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस छात्रों से कथित रैगिंग का वीडियो वायरल होने और एनएमसी के कड़े रुख के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच और सिफारिश के आधार पर प्रशासन ने कुल 38 मेडिकल छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, जिनमें 36 छात्र 2025 बैच के और 2 छात्र 2026 बैच के शामिल है. निलंबित किए गए सभी आरोपी छात्रों को तीन माह के लिए कक्षाओं और हॉस्टल से बाहर कर दिया है. इसके साथ ही प्रत्येक छात्र पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उनकी एक साल तक छात्रवृत्ति भी रोक दी गई है.

16 नवंबर को वायरल हुआ था वीडियो

यह पूरी कार्रवाई 16 नवंबर को कैंपस में कलाम सेंटर के पास दोपहर 1:30 बजे रिकॉर्ड हुए उस वायरल वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें सफेद एप्रन पहने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र-छात्राएं हाथ पीछे बांधे और सिर झुकाकर कतार में चलते हुए गुजरने वाले सीनियर्स को एक साथ प्रणाम महोदय जी और प्रणाम मैडम जी कहते दिखाई दिए थे. जांच कमेटी ने पाया कि 2025 बैच के 2 जूनियर छात्र भी सीनियर्स की रैगिंग में मदद करते थे, जिन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई के दायरे में लिया गया.

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वीडियो में और क्या आया सामने?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जूनियर छात्र कतार में गर्दन झुका कर खड़े नजर आ रहे थे और सीनियर छात्रों के गुजरते ही तेज आवाज में प्रणाम महोदय जी या प्रणाम मैडम जी बोल रहे थे. वीडियो में सीनियर्स जूनियरों को हिदायत देते दिखे थे. वहीं आसपास मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मी मोबाइल से वीडियो बनाते हो नजर आए. इस घटना के बाद केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर के.के. सिंह ने कार्रवाई के बाद साफ किया कि जूनियर छात्रों को डराने या अपमानित करने वाले किसी भी घटना पर सख्त एक्शन होगा और छात्रों से तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी को सूचित करने की अपील की गई.

NMC ने मांगी थी 24 घंटे में रिपोर्ट

मेडिकल छात्रों और रेजीडेंट डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) की शिकायत पर एनएमसी के एंटी रैगिंग सेल ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया था. आयोग ने केजीएमयू के कुलपति और दिन से 24 घंटे के अंदर जवाब और प्रारंभिक एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी. एनएमसी ने साफ किया था कि किसी भी तरह के अपमानजनक या दबाव पूर्ण आचरण को कैंपस कल्चर के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता. वहीं सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए थे. यूडीएफ के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने 2018 में केजीएमयू में सलाम विवाद पर 350 छात्रों पर जुर्माने और बाल कटवाने के मामले में निलंबन का भी हवाला दिया था.

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