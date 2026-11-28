CAT 2026 Exam Day Guidelines: देश के टॉप IIMs और बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 परीक्षा कल यानी रविवार 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईएम इंदौर की ओर से देश के लगभग 170 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में तीन पारियों में किया जाएगा. इस बार कैट 2026 की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है.

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के साथ-साथ एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली भी लागू की गई, जिसके जरिए उम्मीदवारों के चेहरे का मिलान आवेदन के समय जमा की गई फोटो से किया जाएगा. हालांकि आईआईएम इंदौर ने साफ किया है कि केवल किसी तकनीकी खराबी या सिस्टम की ओर से चेहरे की पहचान ना कर पाने के कारण किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड की जांच पहले की तरह जारी रहेगी.

कितने बजे से होगा एग्जाम?

कैट 2026 का एग्जाम तीन शिफ्ट में होगा. हर एक शिफ्ट की परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें तीन खंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वानटेटिव एलिजिबिलिटी शामिल होंगे. इसमें सुबह का सेशन सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा. वहीं दोपहर का सेशन 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगा और शाम की परीक्षा 4:30 से 6:30 तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र के एड्रेस की जांच कर गेट बंद होने के समय से काफी पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाए?

परीक्षा देने जाते समय सबसे पहले कैट 2026 एडमिट कार्ड को साथ रखें. वहीं सरकार की ओर से जारी वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी भी साथ लेकर जाए. इसके अलावा परीक्षा निर्देशों के अनुसार एक पासपोर्ट साइज की फोटो साथ रखें.

ये भी पढ़ें-केंद्र सरकार में साइंटिस्ट की नौकरी का मौका, 20 पदों निकली भर्ती

क्या रहेगा ड्रेस कोड?

एडमिट कार्ड में पुरुषों या महिलाओं के लिए कोई अलग ड्रेस कोड तय नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीदवारों को ज्वेलरी, घड़ी, ब्रेसलेट, चैन या मेटल वाली कोई भी वस्तु पहनकर या लेकर आने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा मोटे सोल वाले जूते-चप्पल और बड़े बटन वाले कपड़े भी केंद्र के अंदर प्रतिबंधित है. वहीं सुरक्षा जनक तलाशी के लिए साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

परीक्षा केंद्र पर क्या नहीं ले जा सकते?

परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह वर्जित है. केंद्र के बाहर व्यक्तिगत सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी. इसलिए सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी. रफ कार्य के लिए केंद्र पर राइटिंग पैड और पेन उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर उम्मीदवारों को अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर लिखकर परीक्षा समाप्त होने के बाद लौटाना होगा. परीक्षा पूरी होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

ये भी पढ़ें-Dummy Schools Admission: क्या होते हैं डमी स्कूल एडमिशन, कोटा-दिल्ली में जमकर चलता है यह खेल

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI