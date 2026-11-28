UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत घोषित कुल 17,735 खाली पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की विंडो आज यानी 28 नवंबर को बंद होने जा रही है. आयोग ने इस भर्ती के लिए 23 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन जारी किया था और 24 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी. इन कुल 17,735 पदों में 16,193 पद बालक विद्यालयों और 1,542 पद बालिका विद्यालय में भरे जाने हैं, जिनके लिए लिखित परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को निर्धारित है.

फॉर्म भरने से पहले OTR पूरा करना जरूरी

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आयोग के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना अनिवार्य है. इसके साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद 26 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के तहत उन उम्मीदवारों को भी 28 नवंबर तक आवेदन का अवसर मिला है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किसी एकल विषय में कम से कम 2 साल का ऐसा डिग्री कोर्स पूरा किया है, जिसे ग्रेजुएशन डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो.

क्या है पात्रता की शर्तें?

इस भर्ती के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड और कक्षा 6 से 8 के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है. वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित हैं.

कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

आवेदन के लिए इस भर्ती में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दूसरे उम्मीदवारों को 1000 रुपये फीस देनी होगी. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे. इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह फीस 300 तय की गई है.

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लिखित परीक्षा का पैटर्न

जानकारी के अनुसार यूपी टीजीटी परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 90 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे. वहीं परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और गलत उत्तर पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर टीजीटी रिक्रूटमेंट के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

ओटीआर के बाद लॉगिन करें और आवेदन फाॅर्म खोलें.

फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस जमा करें.

फॉर्म में भरी हुई जानकारी चेक करने के बाद उस सबमिट कर दें.

फ्यूचर के लिए आवेदन फाॅर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सेव कर लें.

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