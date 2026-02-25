हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंपर सैलरी वाली नौकरी! पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलेगा 1 लाख से ज्यादा वेतन, ​ऐसे करें आवेदन ​

बंपर सैलरी वाली नौकरी! पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलेगा 1 लाख से ज्यादा वेतन, ​ऐसे करें आवेदन ​

हरियाणा में PGT कंप्यूटर साइंस के 1672 पदों पर शानदार भर्ती निकली है.अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है.इच्छुक उम्मीदवार 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Feb 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के 1672 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय के खाली पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

योग्यता

PGT कंप्यूटर साइंस पद के लिए उम्मीदवार के पास M.Sc कंप्यूटर साइंस, MCA या BE/B.Tech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके साथ ही अभ्यर्थी ने मैट्रिक, 10+2, बी.ए. या एम.ए. स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन किया होना चाहिए. उम्मीदवार का हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) या STET परीक्षा पास होना भी जरूरी है.

उम्र सीमा 

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है.आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य श्रेणी और अन्य शेष उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके बाद कुछ आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों और DESM (पूर्व सैनिकों के आश्रित) अभ्यर्थियों के लिए फीस 250 रुपये रखी गई है. वहीं हरियाणा के PwBD उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा. सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिए योग्य अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद विषय ज्ञान की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवार की संबंधित विषय पर पकड़ को परखा जाएगा. अंतिम चरण में इंटरव्यू लिया जाएगा. सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार भर्ती दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन ?

 इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपये  से लेकर  1,51,100 रुपये तक का आकर्षक वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा उम्मीदवार को  सरकार के अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जायेगी.

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले hpsc.gov.in वेबसाइट पर जाये.
  • New Registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
  • सभी जरूरी जानकारी भरें.
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • अंत में फॉर्म सबमिट कर के प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
JOB HPSC PGT Recruitment 2026
और पढ़ें
