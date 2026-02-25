CTET री-एग्जाम की डेट जारी, जानें अब कब होगी परीक्षा; किन्हें मिलेगा मौका?

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. CBSE ने CTET फरवरी 2026 सत्र के तहत पेपर-2 की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है. यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है, जिनकी परीक्षा बिहार के वैशाली जिले के कुछ केंद्रों पर प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई थी. बोर्ड का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए री-एग्जाम का रास्ता चुना गया है.

CBSE ने CTET का 21वां संस्करण 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया था. इसमें पेपर-1 और पेपर-2 दोनों शामिल थे. हालांकि, 7 फरवरी को पेपर-2 की परीक्षा वैशाली जिले के कुछ परीक्षा केंद्रों पर पूरी नहीं हो सकी. प्रशासनिक दिक्कतों के चलते परीक्षा बीच में ही रद्द करनी पड़ी. इससे सैकड़ों उम्मीदवारों को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा, जिससे उनमें काफी निराशा देखी गई.

किन केंद्रों पर नहीं हो पाई परीक्षा

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जिन केंद्रों पर पेपर-2 की परीक्षा नहीं हो सकी, उनमें लक्ष्य अकादमी, बरडीहा, पातेपुर, वैशाली (हाजीपुर) और सेंट जॉन अकादमी, बासमती नगर, केशोपुर, पोस्ट ऑफिस बलुका राम, वैशाली शामिल हैं. इन दोनों केंद्रों पर परीक्षा की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो पाई थी, इसलिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया.

1 मार्च को होगा री-एग्जाम

अब CBSE ने साफ कर दिया है कि इन दोनों परीक्षा केंद्रों पर CTET पेपर-2 की दोबारा परीक्षा 1 मार्च 2026, रविवार को कराई जाएगी. जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पहले इन्हीं जगहों पर था, वही इस री-एग्जाम में शामिल हो सकेंगे. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा सिर्फ प्रभावित उम्मीदवारों के लिए होगी, बाकी अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है.

नया एडमिट कार्ड होगा जारी

री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नया प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. यह एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के लॉगिन में उपलब्ध कराया जाएगा. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना संशोधित एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें. बिना नए एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एग्जाम डेट या केंद्र नहीं बदलेगा

CBSE ने साफ शब्दों में कहा है कि 1 मार्च की परीक्षा के लिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. न तो परीक्षा की तारीख बदली जाएगी और न ही परीक्षा केंद्र. उम्मीदवारों की ओर से आने वाले किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी बताया कि यह अंतिम मौका होगा, इसलिए सभी उम्मीदवार तय तारीख और समय पर परीक्षा केंद्र पर जरूर पहुंचें.

यह भी पढ़ें - पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI