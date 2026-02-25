हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला

अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला

AICTE ने वैदिक शिक्षा बोर्ड से पढ़े छात्रों को इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए अन्य बोर्ड के छात्रों के बराबर मानने का निर्देश दिया है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Feb 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

देश की तकनीकी शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था AICTE ने एक अहम फैसला लिया है. AICTE ने अपने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों से कहा है कि वे वैदिक शिक्षा प्रणाली से पढ़े छात्रों को भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अन्य बोर्ड के छात्रों के समान ही मानें. इस फैसले के बाद तकनीकी शिक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

अब तक वैदिक शिक्षा बोर्ड से पढ़े छात्र इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी कोर्स में दाखिला नहीं ले पाते थे. लेकिन AICTE के नए निर्देश के बाद यह रास्ता खुल गया है. आयोग ने साफ किया है कि वैदिक बोर्ड के कुछ प्रमाण पत्रों को अब कक्षा 10 और कक्षा 12 के बराबर माना जाएगा. AICTE ने यह जानकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य सरकारों और देशभर के करीब 9,000 मान्यता प्राप्त कॉलेजों को पत्र के जरिए दी है. इस पत्र में कहा गया है कि वैदिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र यदि तय योग्यता पूरी करते हैं, तो उन्हें इंजीनियरिंग में प्रवेश से रोका न जाए.

कौन सा बोर्ड है चर्चा में

यह मामला महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (MSRVSSB) से जुड़ा है. इस बोर्ड के तहत पढ़ने वाले छात्रों को अब तक तकनीकी शिक्षा से बाहर माना जाता था. बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाले ‘वेद भूषण’ और ‘वेद विभूषण’ प्रमाण पत्रों को अब AICTE ने क्रमशः कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष मान लिया है.

वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है

MSRVSSB का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से वेदों पर आधारित होता है. इसमें वेदों के मंत्र, श्लोक और उनका अर्थ याद करना प्रमुख होता है. इसके साथ-साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर की भी कुछ पढ़ाई कराई जाती है. वैदिक शिक्षा में याद करने और सही उच्चारण को बहुत महत्व दिया जाता है.

AICTE के नियम क्या कहते हैं?

AICTE के अनुसार इंजीनियरिंग यानी बीटेक में प्रवेश के लिए छात्र का कक्षा 12 में भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ा होना जरूरी है. अब आयोग का कहना है कि वैदिक बोर्ड से पास छात्र यदि यह योग्यता पूरी करते हैं, तो उन्हें भी अन्य बोर्ड के छात्रों की तरह माना जाए. AICTE के सलाहकार एन.एच. सिद्धलिंगा स्वामी ने 28 जनवरी को जारी पत्र में कहा है कि MSRVSSB से परीक्षा पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए समान अवसर दिया जाए. पत्र में यह भी बताया गया कि AIU पहले ही इस बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की योग्यता को मान्यता दे चुका है.

सरकार ने भी दी मान्यता

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी MSRVSSB को एक नियमित स्कूल बोर्ड के रूप में मान्यता दी है. इसके तहत दिए गए प्रमाण पत्र अब देश के अन्य केंद्रीय और राज्य बोर्डों के प्रमाण पत्रों के बराबर माने जाएंगे.

खाली सीटें भी एक वजह

विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30 से 40 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं. ऐसे में कई निजी कॉलेज वैदिक बोर्ड के छात्रों को दाखिला देने में रुचि दिखा सकते हैं. इससे कॉलेजों की सीटें तो भर जाएंगी, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें - पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 25 Feb 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Education Engineering Engineering Courses AICTE Vedic Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
शिक्षा
कैसे तय होते हैं किसी किताब के चैप्टर, इन्हें बदलने से पहले किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
कैसे तय होते हैं किसी किताब के चैप्टर, इन्हें बदलने से पहले किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
शिक्षा
बंपर सैलरी वाली नौकरी! पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलेगा 1 लाख से ज्यादा वेतन, ​ऐसे करें आवेदन ​
बंपर सैलरी वाली नौकरी! पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलेगा 1 लाख से ज्यादा वेतन, ​ऐसे करें आवेदन ​
शिक्षा
CTET री-एग्जाम की डेट जारी, जानें अब कब होगी परीक्षा; किन्हें मिलेगा मौका?
CTET री-एग्जाम की डेट जारी, जानें अब कब होगी परीक्षा; किन्हें मिलेगा मौका?
Advertisement

वीडियोज

Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Khabar Gawah Hai: धर्म बनाम सरकार? Avimukteshwaranand के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल |POCSO
Bollywood News: कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की Romantic Musical फिल्म Delay, 2027 से पहले Release मुश्किल!
Operation Sindoor में मर जाते Pakistan PM Shehbaz Sharif! Trump ने कर दी पुष्टि! | ABPLIVE
PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
हेल्थ
Delhi NCR Air Pollution: मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget