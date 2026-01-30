देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?

यूजीसी के नए नियम के बाद देश भर में स्वर्ण समाज से आने वाले लोगों ने आंदोलन किए. मामले में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, जिसमें कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगा दी और 2012 के नियम ही प्रभावी रखने को कहा. इसके साथ ही कोर्ट ने यूजीसी और सरकार से मामले में अपना जवाब देने के लिए भी कहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि देश भर में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार देश में 56 इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी संचालित हो रही हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश के लगभग हर हिस्से में हैं. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं.

इनमें से अधिकतर यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, जबकि कुछ खास यूनिवर्सिटी दूसरे मंत्रालयों के तहत काम करती हैं. जैसे कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंत्रालय के अधीन हैं, खेल से जुड़ी यूनिवर्सिटी खेल मंत्रालय के पास है और विमानन या समुद्री शिक्षा से जुड़ी यूनिवर्सिटी संबंधित मंत्रालयों के नियंत्रण में आती हैं.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है?

सेंट्रल यूनिवर्सिटी वे संस्थान होते हैं, जिन्हें संसद के कानून के जरिए बनाया जाता है और जिनका सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है. इनका खर्च, नीति और प्रशासन केंद्र सरकार तय करती है.

दलित, आदिवासी और ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व?

साल 2022-23 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपतियों में अनुसूचित जाति (SC) से 1 कुलपति, अनुसूचित जनजाति (ST) से 1 कुलपति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 7 कुलपति आते हैं.

ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट

इन विश्वविद्यालयों में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, असम विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, गति शक्ति विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड शामिल हैं.

इनके अलावा इस लिस्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, मणिपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब नाम भी शामिल हैं.

साथ ही साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, सिक्किम विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय शामिल हैं.



