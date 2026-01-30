हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन

सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sanskrit.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Jan 2026 03:00 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है.सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी (Central Sanskrit University) ने साल 2026 के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.भर्ती प्रक्रिया के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट और कॉलेज लाइब्रेरियन जैसे अहम पद शामिल किए गए हैं.खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतनमान, स्थायी सरकारी नौकरी और करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर मिलेंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कुल पदों की संख्या

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 43 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.लोअर डिवीजन क्लर्क के 17 पद, अपर डिवीजन क्लर्क के 3 पद, असिस्टेंट के 15 पद, सेक्शन ऑफिसर का 1 पद, प्रोफेशनल असिस्टेंट का 1 पद और कॉलेज लाइब्रेरियन के 6 पद शामिल हैं.

क्या चाहिए योग्यता

इस भर्ती में योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है.कुछ पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अनिवार्य है, वहीं लाइब्रेरियन और प्रोफेशनल असिस्टेंट पदों के लिए लाइब्रेरी साइंस में पीजी डिग्री मांगी गई है. इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग स्किल और कुछ पदों के लिए 3 साल तक का अनुभव भी जरूरी रखा गया है.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल हैं. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों का ही चयन किया जायेगा.

 कितना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क पद के अनुसार तय किया गया है.लाइब्रेरियन पद के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 3,000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और अन्य वर्ग के लिए शुल्क 1,500 रुपये रखा गया है.अन्य पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग का शुल्क 1,000 रुपये और एससी, एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये तय किया गया है.

कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. वेतन 19,900 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है जोकि पदों के अनुसार तय किया जायेगा.यह वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा.

ऐसे करें आवेदन

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 02:58 PM (IST)
JObs Central Sanskrit University Recruitment 2026
