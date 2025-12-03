UPSC CSE का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 8 दिसंबर से शुरू होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, पढ़ें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC CSE का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 8 दिसंबर से शुरू होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, पढ़ें डिटेल्स

UPSC ने सिविल सेवा मेन्स 2025 के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पर्सनैलिटी टेस्ट 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित होंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है. जिन स्टूडेंट्स ने मेन्स परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है, अब उनके सामने इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट का चरण है. आयोग ने इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार सीधे upsc.gov.in पर जाकर अपना पूरा इंटरव्यू कार्यक्रम देख सकते हैं.

आयोग ने बताया है कि UPSC CSE इंटरव्यू 8 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे और 19 दिसंबर 2025 तक चलेंगे. इस अवधि में अलग-अलग दिनों पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. किस उम्मीदवार का इंटरव्यू किस दिन, किस समय और किस वेन्यू पर होगा सारी जानकारी आधिकारिक शेड्यूल में मौजूद है. इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए जरूरी ई-समन पत्र भी जल्द जारी होंगे. उम्मीदवार वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे. ई-समन लेटर में इंटरव्यू का समय, पता और जरूरी निर्देशों का पूरा विवरण होगा.

649 उम्मीदवारों को मिलेगा ई-समन लेटर

UPSC ने बताया कि कुल 649 उम्मीदवारों के लिए ई-समन लेटर जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ये लेटर उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे. इंटरव्यू के संबंध में किसी भी तरह का बदलाव जैसे तारीख या समय बदलने का अनुरोध आयोग सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों में विचार किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को मिलेगा यात्रा भत्ता

UPSC ने इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा खर्च देने की भी घोषणा की है. इस सुविधा के तहत उम्मीदवारों को द्वितीय श्रेणी (स्लीपर क्लास) के रेल टिकट के बराबर का किराया दिया जाएगा. यानी उम्मीदवार अपने शहर से दिल्ली तक आने का स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया वापस पा सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों को मिलती है.

इंटरव्यू के दिन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना जरूरी

UPSC इंटरव्यू सिर्फ एक बातचीत नहीं होता, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व और आपकी सोच को समझने की एक प्रक्रिया है. इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की जांच भी की जाती है. इसलिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन कुछ खास दस्तावेज जरूर लेकर जाने होते हैं.

पात्रता से जुड़े सभी दस्तावेज

  • अगर आरक्षण में आते हैं तो SC, ST, OBC के प्रमाण पत्र
  • EWS का प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
  • PwBD / दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)
  • ई-समन लेटर में बताए गए सभी अन्य दस्तावेज
  • उम्मीदवार कोशिश करें कि सभी दस्तावेजों के ओरिजनल वेरिफिकेशन के लिए साथ हों और उनकी फोटोकॉपी भी अलग से रखी हो. इससे किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकता है.

कैसे डाउनलोड करें इंटरव्यू शेड्यूल?

  • सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए UPSC Civil Services 2025 Interview Schedule लिंक पर क्लिक करें.
  • कैंडिडेट्स क्लिक करते ही एक नई पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.
  • यहां आप अपनी इंटरव्यू तारीख, समय और वेन्यू देख सकते हैं.
  • जरूरत पड़ने पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

Read
Published at : 03 Dec 2025 02:54 PM (IST)
