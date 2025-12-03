UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती शुरू, 513 पदों पर मौका; मिलेगी तगड़ी सैलरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती शुरू, 513 पदों पर मौका; मिलेगी तगड़ी सैलरी

यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती 2025-26 के लिए 513 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, तकनीकी और गैर-इंजीनियरिंग सभी विषय शामिल हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Dec 2025 02:16 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती 2025-26 के लिए बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से इंजीनियरिंग, तकनीकी, वास्तुकला और गैर-इंजीनियरिंग विषयों में कुल 513 पदों को भरा जाएगा.

आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए, उनके लिए राहत यह है कि 9 जनवरी 2026 तक सुधार विंडो खुली रहेगी. यह भर्ती लंबे समय से रुकी हुई थी, इसलिए इसकी घोषणा होते ही अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया है और कई युवाओं ने तैयारी को अंतिम चरण में पहुंचाने का मन बना लिया है.

यूपीपीएससी की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्यता को विषय के अनुसार अलग-अलग रखा गया है. इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी की बीई, बी.टेक या बीएस डिग्री होना जरूरी है. वहीं, ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग से नहीं हैं, उनके पास संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है. गैर-इंजीनियरिंग विषयों के लिए आयोग ने मास्टर डिग्री की शर्त रखी है.

फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और अन्य गैर-इंजीनियरिंग विषयों के लिए अभ्यर्थी के पास प्रथम श्रेणी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए. आर्किटेक्चर विषय के लिए बी.आर्क या संबंधित क्षेत्र में चार साल की प्रथम श्रेणी की डिग्री मान्य होगी. साफ है कि आयोग ने इस बार योग्यता को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती है और केवल योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना

आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 225 रुपये जमा करने होंगे. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क 105 रुपये रखा गया है, जबकि दिव्यांगजन के लिए यह सिर्फ 25 रुपये है. पूर्व सैनिकों को भी 105 रुपये शुल्क देना होगा. शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान बन जाती है.

ऐसे होगा चयन

चयन की प्रक्रिया बहु-स्तरीय होगी. सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें दो पेपर शामिल रहेंगे पहला सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का और दूसरा विषय-विशिष्ट पेपर का. कुल 250 प्रश्नों के लिए 750 अंक निर्धारित किए गए हैं और परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन भी लागू होगा. परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनके विषय ज्ञान, आत्मविश्वास और संचार कौशल की जांच की जाएगी. इंटरव्यू के बाद दस्तावेज सत्यापन अंतिम चरण होगा. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही नियुक्ति दी जाएगी.

सैलरी कितनी मिलेगी?

सैलरी की बात करें तो प्रारंभिक वेतन 56,100 रुपये से 57,700 रुपये तक होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधा भी शामिल होंगी.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करना बेहद आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. यहां “New Registration” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और बेसिक जानकारी भरते ही यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी विवरण भरने होंगे. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे. सभी जानकारी भरने और शुल्क भुगतान करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है. फॉर्म सबमिट होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए उसकी एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

Published at : 03 Dec 2025 02:16 PM (IST)
