उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत की जा रही है. जिन महिला अभ्यर्थियों का सपना अपने ही गांव या कस्बे में रहकर बच्चों और माताओं की सेवा करने का है, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है.

कौन कर सकता है आवेदन

भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवारों को ही मौका दिया गया है. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से कम से कम 12वीं पास (इंटरमीडिएट) की डिग्री होना जरूरी है. आवेदिका की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 17 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 4,500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे. भले ही यह रकम बहुत अधिक न लगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

आवेदन करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

आवेदन केवल उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की महिला कर सकती है, जहां के लिए विज्ञापन जारी हुआ है. एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी.

20 नवंबर तक करें आवेदन

भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक महिलाएं 20 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.



कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

