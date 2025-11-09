हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीउत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स

उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक महिला अभ्यर्थी 20 नवंबर 2025 तक upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत की जा रही है. जिन महिला अभ्यर्थियों का सपना अपने ही गांव या कस्बे में रहकर बच्चों और माताओं की सेवा करने का है, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है.

कौन कर सकता है आवेदन

भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवारों को ही मौका दिया गया है. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से कम से कम 12वीं पास (इंटरमीडिएट) की डिग्री होना जरूरी है. आवेदिका की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 17 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 4,500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे. भले ही यह रकम बहुत अधिक न लगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

आवेदन करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

आवेदन केवल उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की महिला कर सकती है, जहां के लिए विज्ञापन जारी हुआ है. एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी.

20 नवंबर तक करें आवेदन

भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक महिलाएं 20 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.


कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले upanganwadibharti.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर मौजूद “लेटेस्ट लिंक सेक्शन” पर क्लिक करें.
  • वहां दिखाई देने वाले ‘Anganwadi Worker Registration’ लिंक पर क्लिक करें.
  • अब खुलने वाले फॉर्म में अपना पूरा नाम, पिता का नाम, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भरें.
  • सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Sarkari Naukri JOB UP Anganwadi Recruitment 2025
