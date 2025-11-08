हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC ने जारी किया IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड करें

UPSC ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह अपना एडमिट कार्ड ऑफिशल वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह अपना एडमिट कार्ड ऑफिशल वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. शेड्यूल के अनुसार, यूपीएससी आईएफएस मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 26 नवंबर से 23 नवंबर तक देशभर में अलग-अलग केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दो पर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और वैध फोटो आईडी प्रूफ साथ लेकर जाना अनिवार्य है. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड 

  • यूपीएससी आईएफएस मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर E-Admit Card for Indian Forest Service (Main) Examination 2025 पर क्लिक करें. 
  • अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर से लॉगिन करने का ऑप्शन सेलेक्ट करें. 
  • इसके बाद अपनी बर्थ डेट और स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड भरें. 
  • सबमिट पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. 
  • फ्यूचर के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें. 

एडमिट कार्ड पर दी जाएगी यह जानकारी 

यूपीएससी आईएफएस मेन्स एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवारों से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी शामिल है. इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का नाम, एड्रेस, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, पेपर डिटेल्स, टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल है. इसके अलावा यूपीएससी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह सभी जानकारी ध्यान से जांच लें और किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत आयोग से संपर्क करें. 

क्या है आईएफएस मेन्स का परीक्षा पैटर्न?

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की मेन्स परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं. जिसमें पहला पेपर जनरल इंग्लिश का होता है, यह पेपर 300 अंकों का होता है. वहीं दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का होता है, यह पेपर भी 300 अंकों का होता है. इसके अलावा बाकी तीन से छह पेपरों में ऑफिशियल लिस्ट से चुने गए दो वैकल्पिक सब्जेक्ट शामिल होते हैं, इनमें हर पेपर 200 अंकों का होता है. वहीं हर पेपर का समय 3 घंटे का होगा. 

आईएफएस मेन्स का परीक्षा शेड्यूल 

  • यूपीएससी आईएफएस मेन्स परीक्षा 2025, 16 नवंबर से शुरू होगी. जिसमें 16 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जनरल इंग्लिश का पेपर होगा. इसके बाद दूसरी शिफ्ट में जनरल नॉलेज का पेपर होगा. 
  • वहीं 18 नवंबर को पहली शिफ्ट में मैथ्स पेपर-I / स्टैटिस्टिक्स पेपर-I और दूसरी शिफ्ट में मैथ्स पेपर-II / स्टैटिस्टिक्स पेपर-II होगा. 
  • 19 नवंबर को पहली शिफ्ट में सिविल, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग / जूलॉजी पेपर-I होगा. वहीं दूसरी शिफ्ट में के सिविल, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग / जूलॉजी पेपर-II होगा. 
  • इसके बाद 20 नवंबर को पहली शिफ्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / फिजिक्स / एनिमल हसबेंडरी पेपर-I होगा. वहीं दूसरी शिफ्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / फिजिक्स / एनिमल हसबेंडरी पेपर-II होगा. 
  • 21 नवंबर को पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री / बॉटनी पेपर-I होगा. वहीं दूसरी शिफ्ट में केमिस्ट्री / बॉटनी पेपर-II होगा. 
  • 22 नवंबर को पहली शिफ्ट में जियोलॉजी पेपर-I होगा. और दूसरी शिफ्ट में जियोलॉजी पेपर-II होगा. 
  • 23 नवंबर को  पहली शिफ्ट में एग्रीकल्चर / फॉरेस्ट्री पेपर-I होगा और दूसरी शिफ्ट में एग्रीकल्चर / फॉरेस्ट्री पेपर-II होगा. 

Read
Published at : 08 Nov 2025 01:41 PM (IST)
