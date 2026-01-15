हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2026 तय की गई है.

इस भर्ती के जरिए राज्य सरकार अलग-अलग विभागों में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की नियुक्ति करेगी. ऐसे उम्मीदवार जो विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करने के साथ-साथ रिसर्च का अनुभव रखते हैं, उनके लिए यह नौकरी एक बेहतर करियर विकल्प साबित हो सकती है. खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी के साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा आवेदन का मौका

सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. उम्मीदवार के पास एमएससी की डिग्री होना जरूरी है. यह डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या इससे जुड़े अन्य विषयों में हो सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास कम से कम तीन साल का शोध या रिसर्च का अनुभव भी होना चाहिए. आयोग का मानना है कि इन पदों पर ऐसे लोगों की जरूरत है, जो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हों, बल्कि प्रैक्टिकल और रिसर्च का अनुभव भी रखते हों.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती की सबसे खास बात सैलरी है. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक वेतन मिलेगा. यह सैलरी पद और अनुभव के आधार पर तय की जाएगी. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी. इतनी अच्छी सैलरी होने के कारण यह भर्ती युवाओं के बीच काफी चर्चा में है.

आयु सीमा क्या है

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु की गणना 1 फरवरी 2025 के आधार पर की जाएगी. न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष तय की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इससे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन करने में राहत मिलेगी.

आवेदन शुल्क

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आवेदन शुल्क को भी अलग-अलग वर्गों के लिए तय किया है. हरियाणा राज्य के दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है. वहीं, हरियाणा के ओएससी, डीएससी, बीसी-ए, ईएसएम और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है. सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा.

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें. भविष्य में यह कॉपी आपके काम आ सकती है.

