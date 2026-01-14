UGC NET दिसंबर की आंसर Key जारी, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक  

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट जारी किया है. एनटीए ने आज यानी 14 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपलोड कर दी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए उत्तर देखने और संभावित अंक का अंदाजा लगाने का रास्ता भी खुल गया है. लंबे समय से इस उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है.



यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच किया गया था. यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित हुई थी. इस बार कुल 85 विषयों के लिए परीक्षा कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे अपने प्रदर्शन का सही आकलन कर सकें.



प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अब अपने प्रश्न पत्र और अपने द्वारा चुने गए उत्तर देख सकते हैं. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं और अनुमानित रूप से कितने अंक मिल सकते हैं. यह प्रक्रिया खास तौर पर उन छात्रों के लिए अहम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं.



अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उत्तर कुंजी में दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है. एनटीए ने उत्तर कुंजी को चुनौती देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. उम्मीदवार 14 जनवरी 2026 से लेकर 17 जनवरी 2026 की रात 11 बजकर 50 मिनट तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.



इतने रुपये देने होंगे



आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देना होगा. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा, यानी अगर आपत्ति सही भी पाई जाती है तो भी फीस वापस नहीं मिलेगी. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है. उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल कर फीस जमा कर सकते हैं. बिना शुल्क भुगतान के कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.



ये करेंगे चेक



एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की एक टीम करेगी. यह टीम हर आपत्ति को ध्यान से देखेगी और अगर किसी सवाल का उत्तर गलत पाया जाता है, तो उसमें सुधार किया जाएगा. संशोधित उत्तर कुंजी सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगी. इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा.



कैसे करें चेक?



उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. उम्मीदवार सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर प्रोविजनल उत्तर कुंजी से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करना होगा. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करते ही स्क्रीन पर प्रश्न पत्र, दर्ज उत्तर और प्रोविजनल उत्तर कुंजी दिखाई देने लगेगी. उम्मीदवार चाहें तो इसे पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

डायरेक्ट लिंक की मदद से करें चेक

