RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
RRB Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों लोगों के लिए रेलवे एक सुनहरा अवसर लेकर आया है. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की भर्तियों की घोषणा की है.
RRB Recruitment: रेलवे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की भर्तियों की घोषणा की है. इन भर्तियों के तहत कुल 5620 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी. रेलवे की यह घोषणा उन लोगों को एक नया अवसर मानी जा रही है जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं.
NTPC UG लेवल भर्ती 2025
NTPC UG लेवल भर्ती के तहत 3050 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे. इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर कम टाइपिस्ट जैसे अहम पद शामिल हैं. आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगी. इसके अलावा इस बार नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. इस बार अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 33 वर्ष थी. इससे कई उम्मीदवारों को असंतोष हुआ है, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है.
योग्यता और चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है. जबकि सामान्य वर्ग के लिए 12वीं में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है. वहीं एसटी, एससी और दिव्यांग उम्मीदवारों को इस शर्त से छूट दी गई है. टाइपिस्ट पदों के लिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड जरूरी होगी.वहीं उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा से किया जाएगा. टाइपिंग वाले पदों के लिए अतिरिक्त स्किल टेस्ट लिया जाएगा. हर गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी.
RRB JE भर्ती 2025
रेलवे ने जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती की भी घोषणा की है, जिसके तहत 2570 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लिए जाएंगे. यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिग्री या डिप्लोमा धारक को के लिए है. इसके अलावा BCA, PGDCA या DOEACC B लेवल वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र होंगे.
आयु सीमा और चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होने चाहिए. वहीं आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. इसके अलावा इस भर्ती के तहत दो चरणों में सीबीटी परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. पहले सीबीटी में 100 प्रश्न और दूसरे सीबीटी में 150 प्रश्न होंगे. इसके अलावा दोनों ही भर्तियों के लिए उम्मीदवार rrbapply.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
