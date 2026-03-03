वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल

अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. MPESB ने के लिए बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 1679 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवार 14 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 19 मार्च तक सुधार का मौका मिलेगा. लिखित परीक्षा 7 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी कर दिए जाएंगे.

पदों का विवरण



इस भर्ती में कुल 1679 पर भर्ती की जाएगी. जो वन विभाग और जेल विभाग दोनों में भरे जाएंगे. इनमें सबसे ज्यादा 757 पद जेल प्रहरी के हैं, जबकि 728 पद वनरक्षक के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा 169 पद क्षेत्र रक्षक और 25 पद सहायक जेल अधीक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं.

सैलरी कितनी मिलेगी?

अगर सैलरी की बात करें तो यह भर्ती काफी अच्छी मानी जा रही है.फारेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा. वहीं सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए सैलरी 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये प्रति माह तक तय की गई है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

क्या चाहिए योग्यता ?

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई है. वनरक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. वहीं सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही कुछ पदों पर शारीरिक फिटनेस भी जरूरी रखी गई है, क्योंकि इन पदों में फील्ड ड्यूटी और शारीरिक कार्य शामिल होता है.



उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार तय की जाएगी. इस भर्ती के लिए कम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, OBC और EWS (मध्यप्रदेश निवासी) उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये तय की गई है. इसके अलावा एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन पोर्टल चार्ज 20 रुपये अतिरिक्त देना होगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. पेपर में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषय शामिल होंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और समय 2 घंटे का रहेगा.लिखित परीक्षा के बाद कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST) भी होगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन ?



सबसे पहले MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जायें.

भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें.

पहले रजिस्ट्रेशन करें

लॉगिन करके फॉर्म भरें.

फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

ऑनलाइन फीस जमा करें.

फॉर्म चेक करके फाइनल सबमिट करें.

आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें.

