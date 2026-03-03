हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीवन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल

वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वनरक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 1679 पदों पर भर्ती जारी की है. जानें पूरी डिटेल

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. MPESB ने के लिए बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 1679 पदों पर  भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवार 14 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 19 मार्च तक सुधार का मौका मिलेगा. लिखित परीक्षा 7 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी कर दिए जाएंगे.

पदों का विवरण

इस भर्ती में कुल 1679 पर भर्ती की जाएगी. जो वन विभाग और जेल विभाग दोनों में भरे जाएंगे. इनमें सबसे ज्यादा 757 पद जेल प्रहरी के हैं, जबकि 728 पद वनरक्षक के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा 169 पद क्षेत्र रक्षक और 25 पद सहायक जेल अधीक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं.

सैलरी कितनी मिलेगी?

अगर सैलरी की बात करें तो यह भर्ती काफी अच्छी मानी जा रही है.फारेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के  पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपए से  लेकर 62,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा. वहीं सहायक जेल अधीक्षक  पद के लिए सैलरी 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये प्रति माह तक तय की गई है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

क्या चाहिए योग्यता ?

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई है. वनरक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. वहीं सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही कुछ पदों पर शारीरिक फिटनेस भी जरूरी रखी गई है, क्योंकि इन पदों में फील्ड ड्यूटी और शारीरिक कार्य शामिल होता है. 

उम्र सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार तय की जाएगी. इस भर्ती के लिए कम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, OBC और EWS (मध्यप्रदेश निवासी) उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये तय की गई है. इसके अलावा एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन पोर्टल चार्ज 20 रुपये  अतिरिक्त देना होगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. पेपर में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषय शामिल होंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और समय 2 घंटे का रहेगा.लिखित परीक्षा के बाद कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST) भी होगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा.

  • कैसे करें आवेदन ?
  • सबसे पहले MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जायें.
  • भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • पहले रजिस्ट्रेशन करें
  • लॉगिन करके फॉर्म भरें.
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • ऑनलाइन फीस जमा करें.
  • फॉर्म चेक करके फाइनल सबमिट करें.
  • आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
JOB Forest Guard Vacancy MPESB Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
नौकरी
जम्मू कश्मीर में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए अब इस डेट तक करें आवेदन, ये हैं आसान स्टेप्स
जम्मू कश्मीर में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए अब इस डेट तक करें आवेदन, ये हैं आसान स्टेप्स
नौकरी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 275 एसओ पदों का नोटिफिकेशन, आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 275 एसओ पदों का नोटिफिकेशन, आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च
नौकरी
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
मप्र में वन विभाग में 1679 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करना होगा आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: 'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: 'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
ट्रेंडिंग
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
नौकरी
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget