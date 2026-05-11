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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRailway Recruitment 2026: रेलवे में इस पद के लिए निकली 1644 वैकेंसी, न इंटरव्यू-न टेस्ट, सीधे मेरिट से सिलेक्शन 

Railway Recruitment 2026: रेलवे में इस पद के लिए निकली 1644 वैकेंसी, न इंटरव्यू-न टेस्ट, सीधे मेरिट से सिलेक्शन 

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से फाइटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, सीओपीए, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी समेत कई ट्रेड में भर्ती निकाली गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 May 2026 03:19 PM (IST)
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Railway Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2026-27 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के 1644 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को न तो किसी लिखित परीक्षा से गुजरना होगा और न ही इंटरव्यू देना पड़ेगा. अभ्यर्थियों का चयन सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. यह भर्ती रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप के अलग-अलग ट्रेडों के लिए निकाली गई है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. रेलवे की यह भर्ती आईटीआई पास युवाओं के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है. 

कई ट्रेडों में निकली भर्ती 

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से फाइटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, सीओपीए, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी समेत कई ट्रेड में भर्ती निकाली गई है. रायपुर डिवीजन में कुल 1363 पदों पर भर्ती होगी, जबकि वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए 281 पद तय किए गए हैं. सबसे ज्यादा वैकेंसी फाइटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड में निकाली गई है. 

क्या है योग्यता और कितनी रखी गई है आयु सीमा?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही दसवीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है. वहीं भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 5 मई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग को 5 साल जबकि ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट मिलेगी. 

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बिना परीक्षा ऐसे होगा चयन 

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं रखा गया है. उम्मीदवारों का चयन 10वीं और आईटीआई में मिले अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से होगा. मेरिट बनाते समय 10वीं और आईटीआई दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा, यानी दोनों परीक्षाओं के औसत अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार होगी. मेरिट में शामिल उम्मीदवारों को बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. 

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 

  • उम्मीदवार Apprenticeship India Portal या SECR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 
  • इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. 
  • इसके बाद लॉगिन करके SECR Raipur सर्च करें. 
  • अब अपने ट्रेड के अनुसार आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. 
  • अब दसवीं की मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी से चेक करें और इसके बाद फॉर्म सबमिट करके आवेदन फार्म का प्रिंट निकाल लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 May 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Railway Apprentice Vacancy Railway Recruitment 2026 SECR Apprentice Recruitment Railway Jobs 2026
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