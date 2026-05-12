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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPSSSC लेखपाल मेन परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

UPSSSC लेखपाल मेन परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

यूपीएसएसएससी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 की परीक्षा सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. उम्मीदवार अब upsssc.gov.in पर जाकर यह देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित होगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 May 2026 04:10 PM (IST)
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  • यह सिटी स्लिप है, प्रवेश पत्र बाद में जारी होगा.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी अपडेट जारी कर दी है. आयोग ने परीक्षा जनपद यानी एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी देख सकते हैं.

आयोग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें ताकि आगे आने वाले एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट की जानकारी मिलती रहे.

कब होगी परीक्षा?
UPSSSC लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी. आयोग के अनुसार परीक्षा उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में आयोजित कराई जाएगी.परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है.

कितना लगेगा शुल्क?
आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप देखने से पहले निर्धारित 25 रुपये शुल्क जमा करना होगा. बिना शुल्क भुगतान किए उम्मीदवार अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी नहीं देख पाएंगे.

आयोग ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ सिटी स्लिप  है, इसे एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा.वास्तविक प्रवेश पत्र बाद में जारी किया जाएगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैध एडमिट कार्ड लाना जरूरी होगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भ्रमित न हों और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें.

आयोग ने यह सुविधा वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराई है. उम्मीदवार मोबाइल के जरिए भी अपनी परीक्षा जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा जिले की जानकारी देखने के बाद उम्मीदवारों को यात्रा और तैयारी से जुड़ी योजना बनाने में आसानी होगी.

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 44 जिलों में आयोजित की जा रही परीक्षा

ऐसे में कई उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले से अलग हो सकता है.इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने परीक्षा जिले की जानकारी डाउनलोड कर लें और यात्रा की तैयारी पहले से कर लें. विशेषज्ञों का कहना है कि अब उम्मीदवारों को रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. खासकर गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन जैसे विषयों की तैयारी मजबूत करनी चाहिए. पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी.

कैसे करें डाउनलोड?

  • सबसे पहले उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट  upsssc.gov.in पर  जायें
  • अब वेबसाइट के होमपेज पर जाने के बाद “Examination” सेक्शन खोजें.
  • अब “Candidate Login” विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद “ लेखपाल मैन एग्जामिनेशन 2025” लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुल जाएगा.
  • यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और अब अपनी जन्म तिथि भरें.
  • इसके बाद Password या OTP दर्ज करें फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपकी Exam City Slip स्क्रीन पर खुल जाएगी.
  • यहां आप अपना परीक्षा जिला यानी Exam City देख सकते हैं.
  • अब डाउनलोड बटन पर क्लिक करें.

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Published at : 12 May 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Education JOB UPSSSC Lekhpal Main Exam 2025 Lekhpal Exam City Slip 2025
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