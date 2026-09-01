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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीमध्य प्रदेश में ग्रुप-3 के 1700 पदों पर भर्ती, आवेदन हुए शुरू

मध्य प्रदेश में ग्रुप-3 के 1700 पदों पर भर्ती, आवेदन हुए शुरू

MPESB ग्रुप-3 भर्ती के तहत कुल 1700 पदों पर भर्ती आयी है. इनमें जनरल कैटेगरी के 628, EWS के 146, OBC के 426, SC के 246, और ST के 254 पद है. इस भर्ती के लिए आवेदन 29 अगस्त 2026  से शुरू हो गए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप-3 सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन और दूसरे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं. इस प्रति अभियान के जरिए कुल 1700 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2026  से शुरू हो चुकी है. ऐसे में योग्य उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट @esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026 है.

किस कैटेगरी में कितने पद शामिल?

एमपीईएसबी ग्रुप-3 भर्ती के तहत कुल 1700 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें जनरल कैटेगरी के 628, ईडब्ल्यूएस के 146, ओबीसी के 426, एससी के 246, और एसटी के 254 पद शामिल है. यह पद मध्य प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों में है. 

इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए कौन है एलिजिबल? 

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. मध्य प्रदेश के एलिजिबल छात्र एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी, होमगार्ड, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों काे नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. वहीं पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. संबंधित पद के लिए उम्मीदवारों के पास आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए. 

12 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका 

एमपीईएसबी ग्रुप-3 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 12 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसी दिन भी फीस जमा की जा सकेगी. आवेदन में सुधार की भी सुविधा दी गई है. वहीं जनरल और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 560 रुपये है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 310 रुपये निर्धारित की गई है. 

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अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा 

एमपीईएसबी ग्रुप-3 भर्ती परीक्षा 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी. परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पारियों में होगी, पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी पर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. 

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एमपीईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट @esb.mp.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद भर्ती नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • उसके बाद आवेदन फीस का पेमेंट करें और फॉर्म को सबमिट कर दें. 
  • लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
JObs MPESB Group 3 Recruitment 2026
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