Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामहाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन

महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन

महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET की ओर से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए राउंड 1 की लिस्ट जारी की गई. इस राउंड में MBBS की 8,065 और BSD की 2,444 सीटों पर छात्रों को एडमिशन का मौका मिला है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है. स्टेट कोटा के तहत एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में कुल 10,509 छात्रों को सीट आवंटित हुई. महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस राउंड 1 की लिस्ट जारी की गई है. इस राउंड में एमबीबीएस की 8,065 और बीडीएस की 2,444 सीटों पर छात्रों को एडमिशन का मौका मिला है. कुल मिलाकर एमबीबीएस और बीडीएस की 10,646 सीटें उपलब्ध थी, जिनमें से 10,509 सीटें पहले राउंड में आवंटित की गई है. इनमें  एमबीबीएस की 8,129 सीटों में से 8,065 सीटें भर गई है, जबकि 64 सीटें अभी खाली है. ये सीटें दिव्यांग और अनाथ कैटेगरी के लिए आरक्षित है. इसी तरह बीडीएस की 2,517 सीटों में से 2,444 सीटों पर सीट आवंटन हुआ है और 73 सीटें इन कैटेगरी में खाली रह गई है. 

31 अगस्त से 4 सितंबर तक करना होगा रिपोर्ट 

राउंड 1 में जिन उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित किया गया है, उन्हें एडमिशन कंफर्म करने के लिए संबंधित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा. कॉलेज में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 31 अगस्त से 4 सितंबर शाम 5:30 बजे तक पूरी करनी होगी. उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के समय अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे. इसके अलावा फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा. सीईटी सेल के अनुसार बैंक की छुट्टी वाले दिन फीस के पेमेंट के लिए चेक स्वीकार किया जा सकता है. हालांकि अगले कार्य दिवस पर चेक को डिमांड ड्राफ्ट से बदलना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवार का एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें-पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर की भर्ती, 18 सितंबर तक करें आवेदन

MBBS में इन कैटेगरी का रहा सबसे ज्यादा कट ऑफ 

महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में ओपन कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहा. ओपन कैटेगरी में कट ऑफ 538 अंक रहा है. इसके बाद नोमेडिक ट्राइब डी कट ऑफ 535, स्पेशल बैकवर्ड क्लास का 534 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 533 अंक रहा. सरकारी बीडीएस कॉलेज की बात करें तो यहां भी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज्यादा 493 अंक रहा. वहीं स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए कट ऑफ 484 अंक रहा. 

ऐसे चेक करें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 

जिन उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए आवेदन किया था, वह अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र सीईटी सेल की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद यूजी मेडिकल सेक्शन में जाकर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट का लिंक खोलना होगा. यहां से उम्मीदवार सीट अलॉटमेंट की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवारों को अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी रैंक, कैटेगरी और आवंटित कॉलेज में दूसरी जानकारी ध्यान से जांचनी होगी.

ये भी पढ़ें-BHEL में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Education News NEET UG Counselling 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन
महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन
शिक्षा
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
शिक्षा
BHEL में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
BHEL में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर की भर्ती, 18 सितंबर तक करें आवेदन
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर की भर्ती, 18 सितंबर तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget