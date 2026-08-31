Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानीट पीजी में कैसे मिलेंगे नंबर? जानें 180 सवालों की मार्किंग स्कीम

नीट पीजी में कैसे मिलेंगे नंबर? जानें 180 सवालों की मार्किंग स्कीम

NBEMS जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट नीट पीजी एग्जाम की आंसर की जारी कर सकता है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार परीक्षा में दिए गए जवाबों का मिलान NBEMS की ओर से एक्सेप्ट किए गए उत्तरों से कर सकेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Aug 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 30 अगस्त 2026 को नीट पीजी परीक्षा आयोजित की थी. परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवारों को आंसर की का इंतजार है. NBEMS जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी कर सकता है. ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा में दिए गए जवाबों का मिलान NBEMS की ओर से एक्सेप्ट किए गए उत्तरों से कर सकेंगे. इसी के आधार पर वह अपने संभावित अंकों का आकलन कर पाएंगे. हालांकि अंतिम स्कोर के लिए ऑफिशियल आंसर की को ही आधार माना जाएगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट पीजी के लिए नंबर कैसे मिलेंगे, इसमें 180 सवालों की मार्किंग कैसे होगी. 

180 सवालों का था पेपर 

इस साल नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में सवालों की संख्या कम की गई थी. परीक्षा में कुल 180 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे गए थे और पूरे पेपर के लिए अधिकतम 720 अंक निर्धारित थे. इससे पहले परीक्षा में 200 सवाल होते थे. उम्मीदवार अपने संभावित अंक निकालने के लिए सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर मार्किंग स्कीम लागू कर सकते हैं. 

सही जवाब पर 4 अंक गलत पर कटेगा 1 अंक

नीट पीजी 2026 में हर सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को चार अंक मिलेंगे. वहीं गलत उत्तर देने पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. जिन सवालों को उम्मीदवार ने छोड़ दिया है, उनके लिए कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा और न ही अंक काटे जाएंगे. इसका मतलब है कि उम्मीदवार सही उत्तर के कुल अंक में से गलत उत्तरों के लिए काटे गए अंक घटाकर अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. 

बराबर अंक आने पर ऐसे तय होगी रैंक 

अगर दो या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के एक समान नंबर रहते हैं, तो उनकी रैंक तय करने के लिए टाई ब्रेकिंग नियम लागू किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन को तय क्रम में देखा जाएगा. सबसे पहले उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके गलत उत्तरों की संख्या कम होगी. यहां बराबरी रहती है तो सेक्शन ए में कम गलत जवाब देने वाले उम्मीदवारों की रैंक ऊपर होगी. इसके बाद जरूरत पड़ने पर सेक्शन बी, सी, डी और ई में गलत उत्तरों की संख्या को इसी क्रम में देखा जाएगा. इसके बावजूद टाई रहने पर एमबीबीएस की प्रोफेशनल परीक्षाओं में ज्यादा कुल अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी. अगर इसके बाद भी समानता बनी रहती है, तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को ऊपर की रैंक दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें-इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन

2,63,535 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी हुई 

NBEMS की परीक्षा अपडेट के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए 2,65,980 उम्मीदवार निर्धारित है. यह परीक्षा देश भर में 338 शहरों में 1,111 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. इनमें से 2,63,535 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी हुई थी. हालांकि जयपुर के सीतापुर क्षेत्र में स्थित दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली खराबी के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी. इससे प्रभावित 2,445 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

जयपुर में 5 सितंबर को होगा री-एग्जाम 

जयपुर में प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट पीजी की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी. सीतापुरा स्थित दो परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण इन उम्मीदवारों की परीक्षा में पूरी नहीं हो पाई थी.

ये भी पढ़ें-महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Education News NEET PG Marking Scheme 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
नीट पीजी में कैसे मिलेंगे नंबर? जानें 180 सवालों की मार्किंग स्कीम
नीट पीजी में कैसे मिलेंगे नंबर? जानें 180 सवालों की मार्किंग स्कीम
शिक्षा
महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन
महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग: राउंड 1 में 10,509 छात्रों को मिला MBBS में एडमिशन
शिक्षा
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
शिक्षा
BHEL में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
BHEL में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
हरियाणा
अंकित बालियान केस: एनकाउंटर में मारे गए सुमित के पिता भड़के, पुलिस पर लगाए आरोप
अंकित बालियान केस: एनकाउंटर में मारे गए सुमित के पिता भड़के, पुलिस पर लगाए आरोप
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget