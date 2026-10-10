ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सफाई कर्मचारी और सरकारी पदों पर भर्ती

दिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सफाई कर्मचारी और सरकारी पदों पर भर्ती

भर्ती के तहत दिल्ली की जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल 25 पदों को भरा जाएगा. इनमें सफाई कर्मचारी के 10 और चौकीदारों के 15 पद शामिल है. दोनों पद ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत दिल्ली की जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल 25 पदों को भरा जाएगा. इनमें सफाई कर्मचारी के 10 और चौकीदारों के 15 पद शामिल है. दोनों पद ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी. वहीं उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह भर्ती नोटिफिकेशन संख्या 05/2026 के तहत की जा रही है. 

डीएसएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पद पर कुल 25 अस्थायी रिक्तियां घोषित की गई है. इनमें सफाई कर्मचारी के 10 पद चौकीदार के 15 पद शामिल है. यह पद दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए है. नोटिफिकेशन में दी गई यह रिक्तियां अस्थायी है, विभाग की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

नौकरी
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
नौकरी
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
नौकरी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

सफाई कर्मचारी और चौकीदार दोनों पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. नोटिफिकेशन में इन पदों के लिए अलग से किसी एक्सपीरियंस के अनिवार्यता नहीं बताई गई है. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की जरूरी तारीख 11 नवंबर 2026 है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्धारित योग्यता पूरी करते हो. 

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा?

डीएसएसएसबी के इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों काे नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इसमें एसटी-एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, दिव्यांग जनरल उम्मीदवार को 10 साल, दिव्यांग एसटी-एससी को 15 साल, दिव्यांग उम्मीदवार ओबीसी को 13 साल और पूर्व सैनिकों 3 साल की छूट दी जाएगी. 

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं महिला उम्मीदवार एससी-एसटी दिव्यांगों उम्मीदवार और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई ई-पे करना होगा. दूसरे माध्यम से किया गया पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. वहीं एक बार जमा की गयी आवेदन फीस वापस नहीं की जाएगी. 

ये भी पढ़ें-RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 में 880 अभ्यर्थी अयोग्य, 1217 की होगी जांच

कैसे होगा चयन?

डीएसएसएसबी सफाई कर्मचारी और चौकीदार भर्ती में उम्मीदवारों का चयन ऑब्जेक्टिव परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा सोमवार को की होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित है. परीक्षा के लिए आमतौर पर 20 मिनट का समय मिलेगा. दिव्यांगों उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार 160 मिनट होगा. वहीं सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 काटे जाएंगे. 

भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले डीएसएसएसबी के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल dsssb.delhi.gov.in पर जाएं. 
  • पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 
  • अब सफाई कर्मचारी के लिए पोस्ट कोड 46/26 और चौकीदार के लिए पोस्टकार्ड 47/26 चुनें.
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.
  • अब जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन फीस जमा करें. 
  • लास्ट में फॉर्म को फिर से चेक करके सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-UP सहायक शिक्षक भर्ती में बढ़ेगी शर्तें, TET अनिवार्य करने की तैयारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Education News JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
नौकरी
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
नौकरी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'
हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
क्रिकेट
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
बॉलीवुड
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget