हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीक्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं ये पोस्ट पाने के लिए आपको क्या करना होता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके लिए कौन-कौन सी योग्यता चाहिए और क्या प्रक्रिया है. यह नौकरी हायर एजुकेशन के फील्ड में स्थायी और शानदार करियर का रास्ता खोलती है. आइए एक नजर डालते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा क्राइटेरिया क्या है.

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने विषय में मास्टर डिग्री होना जरूरी है. मास्टर में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक हैं. अनुसूचित जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग (PwD) उम्मीदवारों को इसमें 5% की छूट दी जाती है. यानी इनके लिए न्यूनतम अंक 50% पर्याप्त हैं.

NET या SET परीक्षा

मास्टर डिग्री के बाद अगला कदम है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) या राज्य पात्रता परीक्षा (SET) पास करना. NET परीक्षा UGC द्वारा आयोजित की जाती है और पास होने के बाद आप देश के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं. SET परीक्षा कुछ राज्यों में आयोजित होती है, जिसमें सफल उम्मीदवार अपने राज्य के कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं. NET/SET पास करना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी योग्यता है यदि आपके पास पीएचडी नहीं है.

यह भी पढ़ें -  इन कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती; बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

पीएचडी से क्या?

यदि आपके पास प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री है, तो आपको NET या SET देने की आवश्यकता नहीं होती. UGC के नियमों के अनुसार, पीएचडी धारक सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र होते हैं.

कितनी होती है सैलरी?

असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बात की जाए तो सरकारी संस्थानों में इन्हें शुरुआत से ही बेहद शानदार वेतन मिलता है. सरकारी विश्वविद्यालयों में बेसिक वेतन 56,100 रुपये प्रति माह है. इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य फैसिलिटी भी प्रदान की जाती हैं. अनुभव के आधार पर इनकी सैलरी बढ़ती है साथ ही साथ पोजीशन में भी समय के बदलाव होते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर पहले एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं फिर वह प्रोफेसर भी बनते हैं.

यह भी पढ़ें - कौन हैं सीएम मोहन यादव की होने वाली बहू, जानिए वो कितनी पढ़ी-लिखी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 30 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
Education Assistant Professor JOB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हेल्थ
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget