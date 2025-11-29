कौन हैं सीएम मोहन यादव की होने वाली बहू, जानिए वो कितनी पढ़ी-लिखी?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के घर उज्जैन में फिर से खुशी का माहौल है. 26 नवंबर से उनके छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं. पूरे परिवार में उत्साह है और प्रदेशभर में इस शादी की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि सीएम के बेटे की यह शादी बेहद सादगी और खास अंदाज में होने जा रही है.



सीएम हाउस में शहनाई गूंजने वाली है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभिमन्यु यादव की शादी किसी बड़े महल या होटल में नहीं, बल्कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी. इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और अन्य खास मेहमान शामिल होने वाले हैं. सीएम के परिवार की ओर से यह कदम सामाजिक संदेश देने वाला भी माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं एक साधारण व्यवस्था में बेटे की शादी कर रहे हैं.



कितनी की है पढ़ाई?



शादी को लेकर चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं. अभिमन्यु यादव भोपाल के एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज से मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं, जबकि उनकी होने वाली पत्नी डॉ. इशिता यादव एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं. दोनों की सगाई लगभग पांच महीने पहले भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में सादगी से हुई थी.



शादी की एक और दिलचस्प बात यह है कि सीएम की बहू बनने जा रहीं डॉ. इशिता, वास्तव में उनके समधी दिनेश यादव की बेटी हैं. यानी दोनों परिवारों की बेटियां एक-दूसरे के घर की बहू बनेंगी. मुख्यमंत्री की बेटी डॉ. आकांक्षा पहले ही दिनेश यादव के परिवार की बहू हैं और अब उनके ही घर की बेटी इशिता, मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर आएंगी. यह रिश्ता दोनों परिवारों को और नजदीक लाने वाला है. इसके साथ ही यह भी चर्चा का विषय है कि दिनेश यादव, मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता अरुण यादव के भतीजे हैं.



कब होगी शादी?



उज्जैन में शादी की तैयारियां तेज हैं. 26 नवंबर से शुरू होने वाली रस्में चार दिन तक चलेंगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हर कार्यक्रम में शामिल रहेंगे. 30 नवंबर को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में अभिमन्यु और इशिता सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे. उज्जैन में इस आयोजन को लेकर हलचल बढ़ गई है और जगह-जगह व्यवस्था की तैयारी भी दिखाई देने लगी है.

