हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइन कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती; बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

इन कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती; बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

इंडियन ऑयल (IOCL) ने 28 नवंबर 2025 को रिफाइनरी डिविजन में 2700 से अधिक ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अपरेंटिस पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Nov 2025 02:46 PM (IST)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने युवा उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी भर्ती घोषणा की है. कंपनी ने 28 नवंबर 2025 को अपने रिफाइनरी डिविजन में ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अपरेंटिस के 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती को देखते हुए देशभर के उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है.

भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर से शुरू हो गए हैं और 18 दिसंबर रात तक फॉर्म भरे जा सकते हैं. IOCL ने लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की है, जबकि नतीजे 9 जनवरी 2026 तक जारी किए जा सकते हैं. यह परीक्षा ही अंतिम चयन का आधार बनेगी, इसलिए उम्मीदवारों को अच्छी तैयारी रखने की सलाह दी गई है.

किस रिफाइनरी में कितनी सीटें?

  • गुजरात रिफाइनरी - 583
  • पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स - 707
  • मथुरा रिफाइनरी - 189
  • बरौनी रिफाइनरी - 313
  • हल्दिया रिफाइनरी - 216
  • डिगबोई रिफाइनरी - 110
  • पारादीप रिफाइनरी - 413
  • बोंगाईगांव रिफाइनरी - 142
  • गुवाहाटी रिफाइनरी - 82

कौन कर सकता है आवेदन?

  • ट्रेड अपरेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर): अभ्यर्थी के पास गणित, भौतिकी, रसायन या औद्योगिक रसायन विज्ञान में 3 साल की B.Sc. डिग्री होनी चाहिए.
  • टेक्नीशियन अपरेंटिस: संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है.
  • ट्रेड अपरेंटिस (फिटर आदि): उम्मीदवार मैट्रिक पास हो और संबंधित ट्रेड में 2 साल का ITI प्रमाणपत्र रखता हो.

उम्र सीमा
जनरल और EWS के लिए उम्र 18 से 24 वर्ष रखी गई है. जबकि OBC (NCL) कैंडिडेट्स की एज 18 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए. SC/ST कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 29 वर्ष और PwBD (UR/EWS) के लिए अधिकतम 34 वर्ष है.

कैसे करें आवेदन?

Published at : 29 Nov 2025 02:46 PM (IST)
IOCL Jobs JObs IOCL Recruitment 2025
Source: IOCL

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

Embed widget