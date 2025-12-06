रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स

भारतीय रेलवे ने युवाओं को इस बार बड़ा मौका दिया है. देशभर के लाखों उम्मीदवार जो रेलवे की नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए साल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे ने 2024 और 2025 के लिए कुल 1 लाख 20 हजार 579 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह वही भर्ती है जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में दी, और बताया कि इतना बड़ा अभियान पहले कभी नहीं चला.

रेलवे हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रहा है, और इस बार रेलवे ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पद निकाल कर उम्मीदवारों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. रेल मंत्री ने कहा कि दोनों सालों की सभी भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं.

रेल मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 में रेलवे ने 10 बड़े नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिनमें 91 हजार 116 पदों पर भर्ती का काम जारी है. वहीं, साल 2025 के लिए 7 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं जिनके जरिए 38 हजार 463 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. दोनों साल मिलाकर भर्ती की संख्या पहुंचती है 1,20,579 पदों तक, यानी 1.2 लाख से अधिक नौकरियां अभी मौजूद हैं.

इन पदों पर चल रही भर्ती

अब बात करें उन पदों की, जिन पर भर्ती चल रही है. रेलवे में इस बार लगभग हर क्षेत्र में नौकरियां निकली हैं. इनमें शामिल हैं सहायक लोको पायलट यानी ALP, तकनीशियन, आरपीएफ में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल के पद, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, NTPC की कई कैटेगरी, मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल-1 के पद जैसे ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट.

इनमें तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह की नौकरियां हैं और लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है. खास बात यह है कि रेलवे ने इस बार यह भी साफ किया है कि भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया और पारदर्शी और समयबद्ध हो सके. इससे उम्मीदवारों को तैयारी करने में भी आसान रहेगा.

2004 से 2014 तक केवल इतनी भर्ती

रेल मंत्री ने संसद में एक और महत्वपूर्ण बात बताई. उन्होंने कहा कि साल 2004 से 2014 के बीच रेलवे ने लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी थी, जबकि साल 2014 से 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 5 लाख 8 हजार हो गई. यानी पिछले दस वर्षों में रेलवे ने पहले से कहीं ज्यादा भर्ती की है. मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद है कि रेलवे के सभी खाली पदों को जल्द भरा जाए, ताकि कामकाज सुचारू रहे और युवाओं को रोजगार मिले.

यह भी पढ़ें - बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI