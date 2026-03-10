सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में निकली प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्ती, जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी
साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 35 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञापन संख्या CUSB/Advt./45/2025 के अनुसार कुल 35 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं.विश्वविद्यालय अलग-अलग विभागों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं.
योग्यता
आवेदन करने के लिए प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन और लगभग 10 साल का शिक्षण या शोध अनुभव होना चाहिए.एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री, मास्टर डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक और करीब 8 साल का शिक्षण या शोध अनुभव होना आवश्यक है.वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक, B.Ed. डिग्री तथा NET या Ph.D. होनी चाहिये.
कितना मिलेगा वेतन
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर पद के लिए वेतनमान लगभग 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये प्रति माह तक तय किया गया है.एसोसिएट प्रोफेसर पद पर चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1,31,400 रुपये से 2,17,100 रूपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा.वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए वेतनमान 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये प्रति माह तक तय किया गया है. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जायेगी.
कितना लगेगा शुल्क ?
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2,000 रुपये देना होगा ,वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है.
कैसे करें आवेदन ?
- उम्मीदवार सबसे पहले साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cusb.ac.in पर जाएं.
- ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
- सभी जरूरी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- फॉर्म को सबमिट कर दें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.
